Drama bis zu letzt: Venezia und Frosinone stürmen in die Serie A

Es ist vollbracht. Nach einer Saison voller taktischer Finessen und emotionaler Achterbahnfahrten haben sich der Venezia FC und Frosinone Calcio die direkten Aufstiegsplätze gesichert.
Venezia: Die Mannschaft aus der Lagunenstadt krönt ihre konstante Saisonleistung. Mit einer Mischung aus spielerischer Eleganz und defensiver Stabilität kehrt Venedig dorthin zurück, wo die Fans sie sehen wollen: in das Rampenlicht der Serie A.
Frosinone: Das Team aus der Region Latium bewies am letzten Spieltag Nervenstärke aus Stahl. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen sie im Aufstiegsrennen nichts mehr anbrennen und sicherten sich den direkten Sprung nach oben.
Die Relegation in Italien (Play-offs) ist ein echter Marathon und in drei Phasen unterteilt:
Vorrunde (Turnier-Viertelfinale): Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 spielen in einem einzigen K.o.-Spiel (kein Rückspiel!) die Teilnehmer für das Halbfinale aus. Das besser platzierte Team genießt Heimrecht. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es Verlängerung. Bleibt es danach beim Remis, kommt das Team weiter, das in der Tabelle höher stand.
Halbfinale: Hier greifen die Schwergewichte auf den Plätzen 3 und 4 ein. Es gibt Hin- und Rückspiele. Bei Gleichstand nach zwei Spielen zählt nicht die Auswärtstorregel, sondern die Tabellenplatzierung der regulären Saison.
Finale: Auch das Finale wird in Hin- und Rückspiel entschieden. Nur der Sieger steigt als drittes Team neben Venezia und Frosinone auf.
Diese sechs Mannschaften kämpfen ab nächster Woche um das letzte Ticket für die Beletage:
AC Monza (Platz 3) – steigt erst im Halbfinale ein
Palermo FC (Platz 4) – steigt erst im Halbfinale ein
US Catanzaro (Platz 5)
Modena FC (Platz 6)
SS Juve Stabia (Platz 7)
US Avellino (Platz 8)
Die ersten Termine (12.05.2026):
Modena FC vs. SS Juve Stabia
US Catanzaro vs. US Avellino
Während oben geträumt wird, geht es unten um die nackte Existenz. Da der Abstand zwischen Platz 16 und 17 geringer als fünf Punkte ist, wird der vierte Absteiger in zwei Duellen ermittelt.
Die Paarung um den Klassenerhalt:
SSC Bari (17.) vs. FC Südtirol (16.)
Hinspiel: 15.05.2026 in Bari
Rückspiel: 22.05.2026 in Bozen (Stadio Druso)
Besonderheit: Sollte es nach Hin- und Rückspiel unentschieden stehen, rettet sich der FC Südtirol, da sie die Saison auf dem besseren Tabellenplatz beendet haben. Bari muss also zwingend mehr Tore erzielen, um den Sturz in die Serie C zu verhindern.
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.