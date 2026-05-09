Drama bis zu letzt: Venezia und Frosinone stürmen in die Serie A Der gestrige Abend markierte den dramatischen Schlusspunkt einer kräftezehrenden Saison in der italienischen Serie B. Während in Venedig und Frosinone die Korken knallen, beginnt für sechs andere Teams nun der nervenaufreibende Marathon der Play-offs. Am Tabellenende herrscht derweil nackte Existenzangst. von Gerd Jung · Heute, 11:14 Uhr · 0 Leser

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Die Aufsteiger: Gondeln und Gelb-Blau im Oberhaus Es ist vollbracht. Nach einer Saison voller taktischer Finessen und emotionaler Achterbahnfahrten haben sich der Venezia FC und Frosinone Calcio die direkten Aufstiegsplätze gesichert. Venezia: Die Mannschaft aus der Lagunenstadt krönt ihre konstante Saisonleistung. Mit einer Mischung aus spielerischer Eleganz und defensiver Stabilität kehrt Venedig dorthin zurück, wo die Fans sie sehen wollen: in das Rampenlicht der Serie A.

Frosinone: Das Team aus der Region Latium bewies am letzten Spieltag Nervenstärke aus Stahl. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung ließen sie im Aufstiegsrennen nichts mehr anbrennen und sicherten sich den direkten Sprung nach oben.

Der Modus: Der steinige Weg in die Serie A Die Relegation in Italien (Play-offs) ist ein echter Marathon und in drei Phasen unterteilt: Vorrunde (Turnier-Viertelfinale): Die Teams auf den Plätzen 5 bis 8 spielen in einem einzigen K.o.-Spiel (kein Rückspiel!) die Teilnehmer für das Halbfinale aus. Das besser platzierte Team genießt Heimrecht. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es Verlängerung. Bleibt es danach beim Remis, kommt das Team weiter, das in der Tabelle höher stand.

Halbfinale: Hier greifen die Schwergewichte auf den Plätzen 3 und 4 ein. Es gibt Hin- und Rückspiele. Bei Gleichstand nach zwei Spielen zählt nicht die Auswärtstorregel, sondern die Tabellenplatzierung der regulären Saison. Finale: Auch das Finale wird in Hin- und Rückspiel entschieden. Nur der Sieger steigt als drittes Team neben Venezia und Frosinone auf.