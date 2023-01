Drama beim VfR Aalen geht weiter: Geschäftsführer Lepore nun entlassen Regionalligist kämpft gegen die Insolvenz!

Dem VfR Aalen aus der Regionalliga Südwest gelingt es wiederholt nicht, den finanziell stark angeschlagenen Verein endlich zur langersehnten Ruhe zu bringen: Wie der Klub im Laufe des Tages via Instagram bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Geschäftsführer und sportlichen Leiter Giuseppe Lepore mit sofortiger Wirkung beendet. Eine Entscheidung, die laut vieler Experten und Fans lange überfällig gewesen sein dürfte!

Die Rufe von den Fans nach der Entlassung von Lepore wurden spätestens nach der erneuten Insolvenz des Klubs immer lauter und rissen einfach nicht ab. „Geschäftsführung raus – Neuanfang jetzt“ wurde beispielsweise auf einem großen Protestbanner Mitte November beim Heimspiel gegen Frankfurt von einigen Fans gefordert.

Nun musste Lepore gehen und wurde mit sofortiger Wirkung entlassen, wie der Insolvenzverwalter Patrick Wahren in einer Pressemeldung mitteilt: „In Abstimmung mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat des Vereins wird an einer Neustrukturierung der Arbeitsbereiche des Vereins gearbeitet. In Absprache mit dem Präsidium und dem Aufsichtsrat wird daher der Geschäftsführer und sportlicher Leiter ab sofort von seinen umfangreichen Aufgaben freigestellt“.

„So werden Mitglieder des Aufsichtsrats und des Präsidiums künftig verschiedene Aufgaben des Geschäftsführers und sportlicher Leiter übernehmen und ein Teil der organisatorischen Bereiche werden auf andere ehrenamtlich tätige Personen sowie auf Mitarbeiter verteilt“, wie der Verein bekannt gibt. Allerdings solle laut Informationen der Gmünder Tagespost so schnell wie möglich eine neue Lösung gefunden werden.