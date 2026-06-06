Drama am Finaltag: TV Aldingen schnappt sich die Vizemeisterschaft

---

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II feierte einen versöhnlichen Saisonabschluss. Die Gastgeber setzten sich gegen den FV Löchgau II mit 2:0 durch. Die Torfolge des Spiels wurde komplett im ersten Durchgang geschrieben: Das 1:0 für die Heimelf erzielte Richard Frimpong in der 33. Minute. Nur wenige Minuten später war es erneut Richard Frimpong, der in der 40. Minute mit dem Treffer zum 2:0 den Endstand markierte.

---

Ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in der Begegnung zwischen NK Croatia Bietigheim und dem SV Salamander Kornwestheim, welche die Gastgeber mit 2:1 für sich entschieden. In diesem letzten Spiel der beiden Teams blieb es lange ruhig, bevor die Schlussphase extreme Emotionen bereithielt. Niko Genc erlöste die Bietigheimer in der 83. Minute mit dem Tor zum 1:0. In der 89. Minute erhöhte Ramon Pfaf auf 2:0, was wie die endgültige Entscheidung wirkte. Doch in der Nachspielzeit kamen die Gäste noch einmal heran: Marco Reichert erzielte in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter den Anschlusstreffer zum 2:1. ---

Der SV Pattonville verabschiedete sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Spielzeit und schlug den TSV Schwieberdingen mit 2:0. In der 34. Minute brachte Jannik Hoffmann den SV Pattonville mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Max Kunberger in der 76. Minute mit dem Tor zum 2:0 für die endgültige Entscheidung zugunsten der Hausherren. ---

Ein torreiches und hochgradig emotionales Spektakel bot die Partie des TASV Hessigheim gegen den TV Aldingen, die mit einem fulminanten 2:5-Auswärtssieg der Gäste endete. Quentin Stahnke schoss die Hessigheimer in der 22. Minute zunächst mit 1:0 in Front. Die Antwort der Aldinger folgte noch vor der Pause, als Jan Hegener in der 40. Minute zum 1:1 ausglich. Im zweiten Spielabschnitt drehten die Gäste auf: Roland Alaj traf in der 60. Minute zum 1:2, gefolgt vom 1:3 durch Simon Pfitzer in der 71. Minute. Hessigheim kehrte durch das Tor von Ioan-Vasile Aparascai in der 78. Minute zum 2:3 noch einmal zurück, doch Aldingen konterte eiskalt. Brahim Santino Renz markierte in der 82. Minute das 2:4, ehe erneut Simon Pfitzer in der 88. Minute mit dem Treffer zum 2:5 den Schlusspunkt setzte. ---

Dramatik pur herrschte beim Aufeinandertreffen zwischen dem Aufsteiger TSV Heimsheim und der Spvgg Besigheim, das die Heimsheimer mit 3:2 gewannen und damit den Traum der Gäste von der Vizemeisterschaft zerstörten. Pascal Wolter brachte Besigheim in der 21. Minute mit 0:1 in Führung. Nach einer Stunde glich Lucca Grau in der 60. Minute zum 1:1 aus, und Mike Martin drehte die Partie in der 64. Minute zum 2:1 für Heimsheim. Die Spvgg Besigheim bewies Moral und glich durch Georgios Katsanidis in der 73. Minute zum 2:2 aus. Das letzte Wort hatte jedoch Heimsheim: Tim Widmaier traf in der 87. Minute zum 3:2-Sieg. In der 89. Minute sah zudem Koray Ödemis von der Spvgg Besigheim die Rote Karte. ---

Der souveräne Meister SV Germania Bietigheim, der schon länger als Aufsteiger in die Landesliga feststand, gab sich auch im letzten Spiel beim TSV Merklingen keine Blöße und siegte mit 1:3. Jan Sonntag brachte den Meister in der 12. Minute mit 0:1 in Führung, und Patrick Hirsch erhöhte in der 25. Minute auf 0:2. Merklingen schöpfte nach dem Anschlusstreffer von Dzanan Mehicevic in der 71. Minute zum 1:2 noch einmal Hoffnung, doch Livio Falco machte in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:3-Endstand alles klar. ---