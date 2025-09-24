Drama am Dörenberg: Keeper Frederik Said, der verhinderte Held von Vichttal

Torwart erzielt gegen Viktoria Köln im Mittelrheinpokal in der Nachspielzeit vor rund 800 Zuschauern den vermeintlichen Ausgleich. Der Schiedsrichter erkennt den Treffer wegen Handspiels nicht an.

Was für ein Drama am Dörenberg. Wahrscheinlich noch nie hat dieser so gebebt, wie nach dem Moment, als Frederik Said, Torwart des VfL Vichttal, den Ball in der allerletzten Aktion über die Torlinie von Viktoria Köln bugsierte. In Sekundenschnelle war der Rasen voller Menschen. Alle, wirklich fast alle, die an diesem Mittelrheinpokalabend für die Gastgeber waren, wollten den Mann im grünen Trikot persönlich umarmen. Als sich das riesengroße Knäuel auflöste, folgte die brutale Ernüchterung. Schiedsrichter Jan Philipp Schöneseiffen hatte den Treffer zurückgenommen wegen angeblichen Handspiels von Said. „Ich habe den Ball mit der Schulter reingemacht“, sagte der Keeper der Vichttaler nach dem Spiel zum bitteren Ende eines packenden Zweitrundenspiels.

In der ersten Halbzeit bestimmte der Drittligist und Titelverteidiger des Mittelrheinpokals, vor circa 800 Zuschauern die Partie. Viktorias Trainer Marian Wilhelm hatte seine Mannschaft im Vergleich zum Ligaspiel am Samstag beim VfB Stuttgart II auf acht Positionen verändert. Auch der Top-Stürmer Lex-Tyger Lobinger stand nicht auf dem Feld und wurde auch nicht eingewechselt. Der VfL startete im dritten Pflichtspiel hintereinander mit der gleichen Aufstellung und dem gleichen 4-1-4-1-System.

Konzentrierter Beginn von Vichttal

„In der ersten Halbzeit hatten wir Zugriffsprobleme, aber auch zwei Abschlussmöglichkeiten“, sagte VfL-Trainer Andi Avramovic nach dem Spiel. Vichttal begann dennoch konzentriert, Viktoria legte mit hohem Spieltempo los. Die Profis zeigten von Anfang an ihre Ball- und Passsicherheit. Die erste gute Chance hatten die Gäste von der rechten Rheinseite in der 14. Minute, als Raphael Ott mit einem Schuss von der rechten Seite knapp links am Tor vorbei verzog. Wenig später kam der körperlich starke Benjamin Zank im Strafraum an den Ball. Said konnte halten. In der 16. Minute dann die größte Möglichkeit, erneut für Zank, der sich geschickt um Vichttals Verteidiger Robin Ahns drehte, mit links schoss und den rechten Innenpfosten traf. Von da kullerte der Ball nach links parallel zur Torlinie weg.

„Wir hatten sicher ein bisschen Matchglück in der ersten Halbzeit, so dass es zur Pause nur 0:2 stand“, sagte Avramovic. Für die beiden Tore sorgte Raphael Ott mit einem Doppelschlag in der 26. und 27. Minute. Aus einem Gewühl heraus traf Ott von links platziert in die rechte Ecke zum 0:1. Nur kurze Zeit später leistete sich Ahns einen kapitalen Ballverlust. Ott lief alleine auf Said zu, spielte ihn aus und schob ein. „Zur Pause hätten wir höher führen müssen. 2:0 ist immer ein trügerisches Ergebnis“, befand Marian Wilhelm, der Trainer von Viktoria Köln, nach dem Spiel.

Vichttal kam unverändert, aber mit sehr viel Motivation aus der Pause. In der 50. Minute gewann Canel Cetin einen Ball im Mitelfeld. Sein Schuss aus gut 20 Metern konnte der Kölner Torwart Arne Schulz parieren. Viktoria spielte verhaltener, Vichttal verschärfte mit viel Einsatz den Druck gegen den Ball. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit viele Ballbesitzphasen und ich habe nicht mehr viele Einschussmöglichkeiten für den Gegner gesehen“, sagte Avramovic.

In der 73. Minute wechselte Vichttals Trainer mit Max Peters den Mann ein, der mit seiner ersten Aktion wenig später von links eine tolle Flanke hereinbrachte, die Henrik Artz am langen Pfosten mit dem Fuß zum 1:2 vergoldete. Nun wurde es nochmal ein packender Fight. Der VfL warf alles rein. Erst ging Verteidiger Jan-Henrik Rother nach vorne, später auch noch Robin Ahns.

In der fünften Minute der Nachspielzeit gab es noch mal eine Ecke, von der alle am Dörenberg wussten, dass es die letzte sei. Unauffällig und völlig überraschend tauchte nach einem Getümmel VfL-Keeper Frederik Said am linken Pfosten auf und köpfte. Schulz konnte parieren, den Abpraller brachte Said über die Linie. Als dieser auf der linken Spielfeldseite von unzähligen VfL-Fans gefeiert wurde, hatte der Schiedsrichter ein Meeting mit seinem Assistenten. Gemeinsam entschieden die beiden auf Handspiel. Nachdem Schöneseiffen dem ausgewechselten Dogukan Türkmen wegen zu starkem Protest noch Gelb-Rot gezeigt hatte, entschied er sich, das Spiel in einem Aufwasch abzupfeifen.

Für Avramovic, der seinem Team eine „sehr intensive Leistung über die gesamte Strecke“ bescheinigte, war es etwas schwer verständlich, wie der Assistent bei einer „vollen Box“ mit etwa 20 Spielern das Handspiel erkennen konnte. Dennoch hatte sich in seinen Augen der Treffer gelohnt, einfach um zu erleben, „was danach hier abgegangen ist. Das war Volleskalation für das vermeintliche 2:2.“

Am Sonntag geht es für den VfL Vichttal in der Mittelrheinliga bei den Sportfreunden in Düren weiter.

