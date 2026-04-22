Drama am Bieberer Berg: Kickers verspielen Derby-Sieg spät

Unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie in der englischen Woche musste Mark Zimmermann seine Formation anpassen. Anstelle von Jayson Breitenbach rückte Mohamadaziz Abdelhadi in die Startaufstellung der Kickers. Die Gastgeber erwischten einen regelrechten Blitzstart: Nur 13 Sekunden waren gespielt, als Keanu Staude zum ersten Mal den gegnerischen Torhüter Jonas Iwan prüfte, der jedoch parieren konnte.

In der 14. Minute belohnte sich der OFC für den hohen Aufwand. Nach einem weiten Befreiungsschlag von Sascha Korb setzte Ron Berlinski energisch gegen Jonas Iwan nach und schob den Ball zum 1:0 in das leere Gehäuse. Die Kickers blieben am Drücker und erhöhten nur drei Minuten später auf 2:0. Nach einer kurz ausgeführten Ecke landete der Ball über Umwege bei Mohamadaziz Abdelhadi, der das Leder wuchtig im unteren Eck unterbrachte.

Die Gäste vom FSV Frankfurt fanden jedoch zurück ins Spiel, als Birkan Celik den Ball von der rechten Seite in den Strafraum brachte und Amin Farouk in der 26. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Kurz vor der Pause verhinderte der Pfosten bei einem Kopfball von Noel Knothe einen weiteren Treffer für die Gastgeber.

Jona Borsum baut die Führung nach der Pause aus

Auch im zweiten Durchgang präsentierten sich die Kickers zunächst hellwach. In der 51. Minute resultierte aus einem gewonnenen Luftduell von Mohamadaziz Abdelhadi im rechten Halbfeld die nächste Torchance. Sascha Korb schlug einen Haken und flankte präzise auf den langen Pfosten, wo Jona Borsum zur 3:1-Führung einköpfte. Zu diesem Zeitpunkt schien die Partie zugunsten der Hausherren entschieden, zumal Ron Berlinski nach einer scharfen Hereingabe von Jelle Goselink nur knapp das vierte Tor verpasste.

Dramatische Schlussminuten kosten den Sieg

Die Schlussphase am Bieberer Berg entwickelte sich zu einem sportlichen Drama. In der 88. Minute köpfte Emmanuel McDonald nach einer Ecke an die Unterseite der Latte, den Abpraller drückte Timo Hildmann zum 3:2-Anschluss über die Linie. In der zweiten Minute der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: Mohamadaziz Abdelhadi agierte bei einer Defensivaktion im Strafraum zu hart gegen seinen Gegenspieler, was die Rote Karte und einen Foulelfmeter zur Folge hatte. Emmanuel McDonald behielt die Nerven und verwandelte zum 3:3-Endstand. Durch das Unentschieden belegt Kickers Offenbach aktuell den 14. Tabellenplatz. Das nächste Spiel bestreitet der OFC am kommenden Sonntag um 14 Uhr beim SV Eintracht Trier im Moselstadion.