Drama am Bieberer Berg: Kickers Offenbach im Elfmeterschießen raus

In der Anfangsphase begegneten sich beide Teams mit hoher Intensität. Die Kickers Offenbach starteten bemüht und verzeichneten durch einen Kopfball von Jona Borsum nach einem Freistoß die erste Gelegenheit, die Samuel Angel Zapico Lopez im Tor der Gäste jedoch sicher parierte. Kurz darauf zappelte der Ball zwar im Netz der Barockstädter, doch der Treffer von Ron Berlinski zählte aufgrund einer Abseitsstellung von Boubacar Barry nicht. Ein gefährlicher Freistoß von Nicola Arcanjo-Köhler zwang OFC-Schlussmann Johannes Brinkies zu einer Glanzparade.

Offenbacher Glück

Kurz vor der Pause hatten die Offenbacher Glück, als Moritz Dittmann nach einem Solo im Strafraum an Johannes Brinkies scheiterte. Ein harmloser Abschluss von Ron Berlinski markierte das Ende einer ersten Halbzeit, die mit einem Unentschieden endete.

Dominanz ohne die entscheidende Belohnung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild auf dem Rasen merklich. Die Offenbacher arbeiteten, unterstützt vom lautstarken Anhang, vehement an der Führung. Jona Borsum vergab eine Kopfballchance nach einer Ecke von Jayson Breitenbach, und wenig später scheiterte Ron Berlinski per Kopf an einer starken Reaktion von Samuel Angel Zapico Lopez. Die Überlegenheit nahm zu. Ouassim Karada und der eingewechselte Jelle Goselink sorgten über die Flügel immer wieder für Gefahr, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Ein Schuss von Nicola Arcanjo-Köhler, der zur Ecke geblockt wurde, blieb eine der wenigen Entlastungen für Fulda.

Spannung in der Schlussphase und personelle Rochaden

In der letzten Viertelstunde wurde die Partie zunehmend hitziger. Trotz einer fünfminütigen Nachspielzeit blieb es beim torlosen Remis nach der regulären Spielzeit.

Die dramatische Entscheidung vom Punkt

Da die Statuten im Hessenpokal keine Verlängerung vorsehen, fiel die Entscheidung sofort im Elfmeterschießen. Der OFC begann, doch Keanu Staude scheiterte am Pfosten und an der Parade von Samuel Angel Zapico Lopez. Während Sebastian Schmitt und der eingewechselte Marius Grösch für Fulda verwandelten, scheiterte Jona Borsum. Hoffnung keimte auf, als Sascha Korb traf, Aaron Frey den Ball über das Tor schoss und Ouassim Karada zum 2:2 ausglich. Nachdem Moritz Dittmann die Gäste erneut in Front gebracht hatte, scheiterte Valdrin Mustafa im letzten Versuch an Samuel Angel Zapico Lopez. Damit war die Niederlage der Offenbacher besiegelt.

Blick auf den kommenden Spieltag

Nach dem Ausscheiden im Pokal richtet sich die Konzentration auf den Ligabetrieb. Am Samstag, 28.03.2026, empfangen die Kickers Offenbach um 14 Uhr in der Regionalliga Südwest den SV Sandhausen im Stadion am Bieberer Berg.