 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Drama am 46. Spieltag: Coventry steigt auf, Leicester stürzt ab

Mit dem gestrigen Finale des 46. Spieltags ist die reguläre Saison der EFL Championship 2025/26 offiziell beendet. Während in Coventry und Ipswich die Vorbereitungen für die Premier League laufen, blicken andere Klubs in eine ungewisse Zukunft.

von Gerd Jung · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser
Hull City als Tabellensechster spielt in den Aufstiegs-Play-Offs im Halbfinale gegen den FC Millwall
Hull City als Tabellensechster spielt in den Aufstiegs-Play-Offs im Halbfinale gegen den FC Millwall – Foto: Getty Images

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Der Coventry City FC hat sich unter Trainer Frank Lampard die Krone aufgesetzt. Mit beeindruckenden 95 Punkten und einem Torverhältnis von +52 sicherten sich die „Sky Blues“ souverän die Meisterschaft und die Rückkehr ins englische Oberhaus.

Dramatischer war der Kampf um Platz zwei: Ipswich Town behielt im Fernduell die Nerven und kehrt nach nur einem Jahr Abwesenheit gemeinsam mit dem Meister direkt in die Premier League zurück.

Die Playoffs: Vier Teams, ein Ticket nach Wembley

Für die Klubs auf den Rängen 3 bis 6 geht die Saison nun in die entscheidende Phase. Im Halbfinale (Hinspiele am 8./9. Mai, Rückspiele am 11./12. Mai) kämpfen sie um den Einzug in das lukrativste Spiel der Welt.

Die Halbfinal-Paarungen:

Millwall FC (3.) vs. Hull City (6.)
Southampton FC (4.) vs. Middlesbrough FC (5.)

Der Modus:

Es gibt jeweils ein Hin- und Rückspiel. Die schlechter platzierten Teams (Hull und Middlesbrough) haben im Hinspiel Heimrecht.

Die Auswärtstorregel gilt nicht; bei Gleichstand nach 180 Minuten folgt im Rückspiel Verlängerung und ggf. Elfmeterschießen.

Das große Finale findet am 23. Mai 2026 im Wembley-Stadion statt.

Abstieg: Bittersüßer Abschied für Traditionsklubs

Am Tabellenende herrscht Katerstimmung. Besonders hart traf es Sheffield Wednesday, die nach einem turbulenten Jahr mit Punktabzügen und finanziellen Problemen als Tabellenletzter (mit 0 Punkten gewertet) den Gang in die League One antreten müssen. Auch der ehemalige Meister Leicester City konnte den Absturz trotz Kampf nicht verhindern.

Die Absteiger in die League One:

  1. Oxford United (Platz 22)
  2. Leicester City (Platz 23)
  3. Sheffield Wednesday (Platz 24)