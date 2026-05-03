Drama am 46. Spieltag: Coventry steigt auf, Leicester stürzt ab Mit dem gestrigen Finale des 46. Spieltags ist die reguläre Saison der EFL Championship 2025/26 offiziell beendet. Während in Coventry und Ipswich die Vorbereitungen für die Premier League laufen, blicken andere Klubs in eine ungewisse Zukunft. von Gerd Jung · Heute, 11:48 Uhr · 0 Leser

Hull City als Tabellensechster spielt in den Aufstiegs-Play-Offs im Halbfinale gegen den FC Millwall – Foto: Getty Images

Der Coventry City FC hat sich unter Trainer Frank Lampard die Krone aufgesetzt. Mit beeindruckenden 95 Punkten und einem Torverhältnis von +52 sicherten sich die „Sky Blues“ souverän die Meisterschaft und die Rückkehr ins englische Oberhaus. Dramatischer war der Kampf um Platz zwei: Ipswich Town behielt im Fernduell die Nerven und kehrt nach nur einem Jahr Abwesenheit gemeinsam mit dem Meister direkt in die Premier League zurück.

Die Playoffs: Vier Teams, ein Ticket nach Wembley Für die Klubs auf den Rängen 3 bis 6 geht die Saison nun in die entscheidende Phase. Im Halbfinale (Hinspiele am 8./9. Mai, Rückspiele am 11./12. Mai) kämpfen sie um den Einzug in das lukrativste Spiel der Welt. Die Halbfinal-Paarungen:

Millwall FC (3.) vs. Hull City (6.)

Southampton FC (4.) vs. Middlesbrough FC (5.) Der Modus: