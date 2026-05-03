Drama am 46. Spieltag: Coventry steigt auf, Leicester stürzt ab

Der Coventry City FC hat sich unter Trainer Frank Lampard die Krone aufgesetzt. Mit beeindruckenden 95 Punkten und einem Torverhältnis von +52 sicherten sich die „Sky Blues“ souverän die Meisterschaft und die Rückkehr ins englische Oberhaus.
Dramatischer war der Kampf um Platz zwei: Ipswich Town behielt im Fernduell die Nerven und kehrt nach nur einem Jahr Abwesenheit gemeinsam mit dem Meister direkt in die Premier League zurück.
Für die Klubs auf den Rängen 3 bis 6 geht die Saison nun in die entscheidende Phase. Im Halbfinale (Hinspiele am 8./9. Mai, Rückspiele am 11./12. Mai) kämpfen sie um den Einzug in das lukrativste Spiel der Welt.
Die Halbfinal-Paarungen:
Millwall FC (3.) vs. Hull City (6.)
Southampton FC (4.) vs. Middlesbrough FC (5.)
Der Modus:
Es gibt jeweils ein Hin- und Rückspiel. Die schlechter platzierten Teams (Hull und Middlesbrough) haben im Hinspiel Heimrecht.
Die Auswärtstorregel gilt nicht; bei Gleichstand nach 180 Minuten folgt im Rückspiel Verlängerung und ggf. Elfmeterschießen.
Das große Finale findet am 23. Mai 2026 im Wembley-Stadion statt.
Am Tabellenende herrscht Katerstimmung. Besonders hart traf es Sheffield Wednesday, die nach einem turbulenten Jahr mit Punktabzügen und finanziellen Problemen als Tabellenletzter (mit 0 Punkten gewertet) den Gang in die League One antreten müssen. Auch der ehemalige Meister Leicester City konnte den Absturz trotz Kampf nicht verhindern.
Die Absteiger in die League One: