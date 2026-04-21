Drakenburg vor nächster Bewährungsprobe in Neuenkirchen

– Foto: TuS Wagenfeld

Englische Woche im Abstiegskampf: Der TuS Drakenburg gastiert beim TV Neuenkirchen – und will nach zuletzt ordentlicher Leistung nun auch Zählbares mitnehmen.

Die Rollen sind dabei klar verteilt. Während Neuenkirchen nach dem 3:1-Erfolg bei FC Gessel-Leerssen mit 41 Punkten auf Rang sechs steht, kämpft Drakenburg nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Bückeburg weiterhin im Tabellenkeller und belegt mit 22 Punkten Platz 13.

Für den TuS Drakenburg steht im Nachholspiel des 15. Spieltags der Bezirksliga Hannover die nächste schwierige Aufgabe an. Am Mittwochabend ist die Mannschaft beim TV Neuenkirchen gefordert – einem Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.

Trotz der erneuten Niederlage sieht Trainer Stefan Czyborra einen positiven Ansatz. „Wir nehmen das Positive mit, weil es eine klare Leistungssteigerung war. Darauf müssen wir aufbauen.“

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Die Richtung für das Nachholspiel ist damit vorgegeben: „Am Mittwoch gegen Neuenkirchen müssen wir genau da weitermachen. Wir dürfen nicht nachlassen, müssen zusammenbleiben und diesen Weg gemeinsam gehen. Nur so können wir es schaffen.“

Die Aufgabe wird jedoch anspruchsvoll. Neuenkirchen präsentierte sich zuletzt stabil und effizient, während Drakenburg weiterhin mit der eigenen Chancenverwertung hadert. Gerade im Offensivspiel fehlte zuletzt die Konsequenz, um sich für den eigenen Aufwand zu belohnen.

Umso mehr wird es darauf ankommen, die gezeigte Leistung zu bestätigen und die wenigen Möglichkeiten konsequenter zu nutzen. Gleichzeitig dürfte auch die defensive Stabilität erneut eine zentrale Rolle spielen, um gegen einen spielstarken Gegner im Spiel zu bleiben. Nach der spürbaren Steigerung zuletzt geht es nun darum, den nächsten Schritt zu machen.