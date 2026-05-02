Drakenburg vor der nächsten Herkulesaufgabe Tabellenzweiter Twistringen reist als klarer Favorit an von red · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Kaum Zeit zum Durchatmen: Der TuS Drakenburg empfängt den SC Twistringen – und steht vor der nächsten extrem schweren Prüfung im Abstiegskampf.

Für den TuS Drakenburg steht am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover die nächste Bewährungsprobe an. Mit dem SC Twistringen gastiert der Tabellenzweite an der Weser – die Rollen sind damit eindeutig verteilt. Die Ausgangslage könnte kaum schwieriger sein. Drakenburg liegt mit 22 Punkten auf Rang 13 und musste zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage beim VfR Evesen hinnehmen. Twistringen hingegen untermauerte seine starke Form mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen den TV Stuhr und steht mit 63 Punkten auf Rang zwei.

Trainer Stefan Czyborra will die Partie dennoch nicht kampflos herschenken. „Aufgeben ist für uns keine Option. Wir werden nicht auf den Platz gehen und sagen, wir lassen alles auf uns zukommen oder ergeben uns“, betont er. Stattdessen soll die Mannschaft mutig auftreten: „Wir werden versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten und unsere Chancen zu suchen.“ Die Qualität des Gegners ist dem Trainer dabei bewusst. „Es wird natürlich schwer. Es kommt ein sehr guter Gegner auf uns zu. Nach Evesen ist Twistringen wahrscheinlich eine der besten Mannschaften der Liga, und beide stehen zu Recht oben“, sagt Czyborra.