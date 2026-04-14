Drakenburg verzweifelt an sich selbst – Heiligenfelde nutzt die Chance

– Foto: TuS Wagenfeld

Chancen da, Tore nicht: Der TuS Drakenburg verliert gegen den SV Heiligenfelde mit 0:1 und rutscht weiter unter Druck. Trainer Stefan Czyborra sieht vor allem mangelnde Konsequenz im Abschluss.

Die Enttäuschung war entsprechend groß. „Das ist heute nicht einfach. Es ist ein bitterer Tag und ich bin sehr enttäuscht“, sagte Trainer Stefan Czyborra nach dem Spiel.

Der TuS Drakenburg hat im direkten Duell im Tabellenkeller der Bezirksliga Hannover einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 0:1 gegen den SV Heiligenfelde blieb die Mannschaft erneut ohne eigenen Treffer – und verpasste es, sich im Abstiegskampf entscheidend Luft zu verschaffen.

Doch genau daran scheiterte der TuS erneut: an der eigenen Effizienz. „Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit und die Zielstrebigkeit vorm Tor“, sagte der Trainer. Heiligenfelde hingegen konzentrierte sich auf die Defensive und setzte auf gezielte Aktionen.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber vielversprechend. Drakenburg war in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft, erspielte sich mehrere Möglichkeiten und kontrollierte das Geschehen. „In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Wir hatten zwei gute Chancen, da musst du mindestens einen machen und in Führung gehen“, so Czyborra.

Nach der Pause veränderte sich das Bild. Während Drakenburg an Struktur verlor, kam der SV Heiligenfelde besser ins Spiel. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser, hatten die besseren Möglichkeiten“, sagte Trainer Pascal Witt.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einem Ballverlust der Gastgeber. „Dann passiert es: unnötiger Ballverlust, Heiligenfelde macht das 0:1“, so Czyborra. Tristan Godesberg traf in der 69. Minute zum entscheidenden Tor. Witt beschrieb die Szene als Ergebnis eines gelungenen Angriffs: „Unser Tor entsteht nach einer guten Kombination.“

In der Schlussphase drängte Drakenburg auf den Ausgleich, schnürte den Gegner phasenweise ein – belohnte sich aber erneut nicht. Die größte Chance blieb ungenutzt: „Wir haben noch eine Riesenchance zum Ausgleich, köpfen aber aus zwei Metern an die Latte.“ Witt sprach in dieser Phase auch vom nötigen Spielglück: „Wir haben hinten auch mal das nötige Quäntchen Glück.“

Am Ende fiel das Urteil beider Trainer eindeutig aus. „So gewinnst du kein Spiel. Wenn du keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen“, sagte Czyborra. Witt hingegen betonte: „Am Ende war es nach 90 Minuten ein verdienter Sieg.“

Die tabellarische Situation verschärft sich weiter. Drakenburg bleibt mit 22 Punkten auf Rang 13 und muss den Blick zunehmend nach unten richten. Heiligenfelde hingegen verkürzt den Abstand mit nun 14 Punkten und wahrt zumindest die rechnerische Hoffnung im Abstiegskampf.

Die Konsequenzen zieht Czyborra bereits deutlich: „Zwei Heimspiele gegen direkte Konkurrenten ohne eigenes Tor – das ist zu wenig. Für uns geht es jetzt nur noch um die Relegation. Wir müssen den Relegationsplatz halten.“

Trotz der Niederlage will der Trainer den Blick nach vorne richten. „Wir werden weiter hart arbeiten. Mit Fleiß, Kampf und Aggressivität gegen den Ball“, sagte Czyborra. Doch für den Moment bleibt vor allem eines: „Ein bitterer Tag.“

TuS Drakenburg – SV Heiligenfelde 0:1

TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Yannick Töpler (80. Kai Rieckhof), Marven Feist (72. Steffen Thies), Elias Hachmeyer, Fynn Ole Eickhoff (72. Eric Sänger), Lucas Wacker, Niklas Mann (63. Saad Haso), Kevin Dalmann, Jonas Brede (80. Christian Rother), Maxim Penger, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Kevin Gibek (81. Alban Aradini), Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Jasper Raake, Lance Glander, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Luca Godesberg, Hasan Sabehaioun - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Kenneth Justin König

Tore: 0:1 Tristan Godesberg (69.)