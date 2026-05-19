Drakenburg verpasst großen Schritt Richtung Klassenerhalt

– Foto: Sascha Drenth

Der TuS Drakenburg zeigt nach dem Debakel von Sudweyhe eine deutliche Leistungssteigerung, bleibt gegen den TuS Leese 1912 aber erneut ohne Punkte – und verpasst damit einen wichtigen Schritt im Abstiegskampf.

Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. Drakenburg erspielte sich früh mehrere gute Möglichkeiten, konnte diese jedoch erneut nicht nutzen. „Wir hätten vorher in Führung gehen müssen“, sagte Trainer Stefan Czyborra nach der Partie.

Der TuS Drakenburg hat im Kampf um den Klassenerhalt der Bezirksliga Hannover eine große Chance liegen gelassen. Gegen den TuS Leese 1912 unterlag die Mannschaft trotz einer insgesamt ordentlichen Leistung mit 0:2 und verpasste es damit, den Relegationsplatz vorzeitig abzusichern.

Besonders ärgerlich war für den Trainer jedoch die Entstehung der Situation. Nach einem eigenen Einwurf in Strafraumnähe verlor Drakenburg unnötig den Ball und leitete damit den Konter ein, aus dem letztlich der entscheidende Freistoß entstand. „Das war einfach schlecht gelöst“, sagte Czyborra.

Stattdessen schlug Leese kurz vor der Pause zu. Sedo Haso traf in der 38. Minute per Freistoß zur Führung für die Gäste. „Natürlich ein schönes Tor, den trifft man auch nicht jeden Tag so, dass der Ball noch über den Innenpfosten reingeht“, erklärte Czyborra.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Drakenburg bemüht und drängte auf den Ausgleich. „In der zweiten Halbzeit waren wir eigentlich näher am 1:1 als Leese am 2:0“, so der Trainer. Doch erneut fehlte die Konsequenz vor dem Tor.

Stattdessen erhöhten die Gäste nach einer Standardsituation. Niklas Wagner traf in der 64. Minute per Kopfball zum 2:0. „Wir stehen nicht eng genug am Mann“, kritisierte Czyborra.

Trotz des Rückstands gab sich Drakenburg nicht auf und suchte weiter den Weg nach vorne. Zudem reklamierte die Mannschaft ein mögliches Handspiel im Strafraum. „Mit etwas Glück bekommen wir vielleicht sogar einen Elfmeter“, meinte Czyborra.

Am Ende blieb jedoch erneut die Erkenntnis, dass sich die Mannschaft für ihren Aufwand nicht belohnt hat. „Wir machen unsere Chancen nicht und laufen dann wieder einem Rückstand hinterher“, sagte der Trainer.

Immerhin sah Czyborra im Vergleich zur Vorwoche eine klare Steigerung. „Wir haben definitiv ein anderes Gesicht gezeigt. Nur belohnt haben wir uns eben wieder nicht.“

In der Tabelle bleibt Drakenburg mit 25 Punkten auf Rang 13 und muss weiter um den Relegationsplatz kämpfen. Für den TuS stehen nun schwere Aufgaben gegen den TuS Wagenfeld 1908 und den TV Neuenkirchen bevor.

„Wir brauchen unbedingt noch einen Sieg, um die Relegation abzusichern“, betonte Czyborra. „Aber einfach wird das definitiv nicht.“

TuS Drakenburg – TuS Leese 1912 0:2

TuS Drakenburg: Pascal Draeger (73. Marven Feist), Yannick Töpler, Lucas Teichmann, Christian Rother, Jannik Reinert, Fynn Ole Eickhoff, Jarne Oldenstädt, Maximilian Kowalewski, Eric Sänger, Kevin Dalmann, Jonas Brede - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra - Co-Trainer: Martin Schultz

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Jannik Hintz, Florian Dralle, Lennart Rabe (90. Moritz Hintz), Lukas Stahlhut, Dustin Meinking, Moritz Hunfeld, Jonas Haberland, Christian Stechmann, Sedo Haso (90. Michael Harmening) - Trainer: Jörg Raake

Schiedsrichter: Joris Koplin

Tore: 0:1 Sedo Haso (38.), 0:2 Niklas Wagner (64.)