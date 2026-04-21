Drakenburg ohne Tor – Bückeburg nutzt seine Chance

– Foto: Philipp Reichelt

Viel Aufwand, kein Ertrag: Der TuS Drakenburg verliert gegen den VfL Bückeburg mit 0:1. Trainer Stefan Czyborrasieht eine klare Steigerung – doch das Problem bleibt das gleiche.

Für Trainer Stefan Czyborra war die Analyse schnell gefunden. „Die alte Leier geht weiter: Wir machen die Tore nicht und kassieren hinten eins.“

Der TuS Drakenburg hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz einer engagierten Leistung unterlag die Mannschaft dem favorisierten VfL Bückeburg mit 0:1 – und blieb damit erneut ohne eigenen Treffer.

Auch der Gegner sah die erste Halbzeit kritisch. „Drakenburg bekam mehr und mehr Oberwasser und hätte in der 1. Halbzeit gut und gern in Führung gehen können“, sagte Michael Evers, Co-Trainer des VfL Bückeburg.

Dabei war Drakenburg vor allem im ersten Durchgang die bessere Mannschaft. Die Gastgeber erspielten sich mehrere hochkarätige Chancen und hätten zur Pause führen müssen. „Wir müssen zur Halbzeit eigentlich 3:1 führen. Wir haben drei dicke Chancen, die wir machen müssen“, sagte Czyborra. Insgesamt bescheinigte er seinem Team eine klare Entwicklung: „Das war, seitdem ich hier bin, die beste Leistung meiner Mannschaft.“

Nach der Pause veränderte sich das Spiel. Bückeburg trat strukturierter auf und nutzte eine seiner Möglichkeiten konsequent. In der 70. Minute traf Alexander Bremer nach einem Angriff über Noah Bartke und Christian Paul Schwier zur Führung.

Für Czyborra war die Szene ärgerlich, aber nicht zufällig. „Ein erfahrener Spieler, der sich gut wegschleicht und dann nur noch den Fuß hinhalten muss“, sagte er über den Torschützen. Gleichzeitig sah er auch eigene Versäumnisse: „Mich ärgert, dass wir nach einem Ballverlust die Positionen nicht richtig besetzen.“

Mit dem Führungstreffer gewann Bückeburg an Sicherheit und stabilisierte die Defensive. „Dieser Führungstreffer gab uns in der Folgezeit mehr Sicherheit“, erklärte Evers. Drakenburg hingegen verlor etwas an Durchschlagskraft und kam nicht mehr zu so klaren Chancen wie im ersten Durchgang.

Dennoch blieb der Eindruck, dass für die Gastgeber mehr möglich gewesen wäre. „Ich finde, ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen“, sagte Czyborra. Doch erneut fehlte die Effizienz: „Wenn du keine Tore schießt, kannst du keine Spiele gewinnen.“

In der Tabelle bleibt Drakenburg mit 22 Punkten auf Rang 13 und verpasst es, sich im Abstiegskampf zu stabilisieren. Bückeburg hingegen festigt mit nun 44 Punkten den dritten Tabellenplatz und bleibt im oberen Tabellendrittel.

Für Czyborra bleibt trotz der Niederlage ein Ansatzpunkt. „Wir nehmen das Positive mit, weil es eine klare Leistungssteigerung war. Darauf müssen wir aufbauen.“ Der Blick richtet sich bereits nach vorne: „Am Mittwoch gegen Neuenkirchen müssen wir genau da weitermachen.“

Beim VfL Bückeburg überwog hingegen die Erleichterung. „Letztendlich sind wir glücklich mit dem knappen Auswärtssieg“, sagte Evers. „So etwas nennt man wohl Arbeitssieg.“

TuS Drakenburg – VfL Bückeburg 0:1

TuS Drakenburg: Pascal Draeger, Yannick Töpler, Elias Hachmeyer, Christian Rother, Fynn Ole Eickhoff (76. Kevin Dalmann), Jarne Oldenstädt, Lucas Wacker (86. Mika Helfers), Saad Haso, Jonas Brede (78. Lucas Teichmann), Maxim Penger, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra - Co-Trainer: Martin Schultz

VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bennet Blaume, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler, Dominik Weiß (73. Hasan Tamer), Noah-Mattis Bartke, Christian Paul Schwier, Alexander Bremer, Luka Rohrbach (63. Steffen Führing), Marlo Niemann (39. Pascal Könemann) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers

Schiedsrichter: Wilken Bargemann

Tore: 0:1 Alexander Bremer (70.)