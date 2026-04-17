Drakenburg ohne Druck gegen Bückeburg Nach Niederlagenserie geht der TuS als Außenseiter ins Heimspiel von red · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Für den TuS Drakenburg wird das Heimspiel gegen den VfL Bückeburg am 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover zur nächsten schwierigen Aufgabe. Nach der 0:1-Niederlage gegen den SV Heiligenfelde steckt die Mannschaft mit 22 Punkten auf Rang 13 weiterhin im Abstiegskampf.

Die Ausgangslage vor dem Duell mit dem Tabellendritten ist klar. „Wir sind jetzt am Tiefpunkt angekommen. Schlimmer geht’s von den Spielen her eigentlich nicht mehr“, sagt Trainer Stefan Czyborra. Entsprechend niedrig sind die Erwartungen von außen: „Da haben wir eigentlich nichts zu verlieren, weil kaum einer glaubt, dass wir etwas holen.“ Gerade daraus will Czyborra eine Chance ableiten. „Deshalb sollen die Jungs ohne Druck auf den Platz gehen“, so der Trainer. Der Ansatz ist bewusst pragmatisch: „Wir versuchen, stabil zu stehen, die Reihen tief zuzumachen und die wenigen Chancen, die wir uns erarbeiten, auch zu nutzen.“