Drakenburg kämpft, Wagenfeld will liefern

– Foto: TuS Wagenfeld

Nach zuletzt schwierigen Wochen blickt Wagenfeld wieder nach vorn. Gegen Drakenburg soll der Grundstein für einen positiven Saisonabschluss gelegt werden.

„Intern haben wir uns als Mannschaft vorgenommen, die letzten beiden Heimspiele erfolgreich zu gestalten, um eine gute Saison mit einem sehr guten Gefühl abzuschließen“, sagt Hohnstedt. Die Ausgangslage ist dabei vielversprechend: Als Tabellenfünfter hat Wagenfeld die Top-Fünf-Platzierung weiterhin in der eigenen Hand. „Wenn man sich anschaut, welche Mannschaften vor uns stehen, wäre das für uns ein wirklich starkes Ergebnis.“

Für TuS Wagenfeld 1908 beginnt am Sonntag der Schlussspurt einer insgesamt erfolgreichen Saison. Mit den Heimspielen gegen TuS Drakenburg und anschließend TuS Sudweyhe hat die Mannschaft von Michael Hohnstedt die Möglichkeit, die Spielzeit mit einem positiven Eindruck zu beenden.

Mit Drakenburg wartet allerdings ein Gegner, der dringend Punkte benötigt. Nach der 0:2-Niederlage gegen TuS Leese 1912 steht Drakenburg im Saisonendspurt weiter unter Druck und benötigt dringend Punkte im Kampf um den Relegationsplatz.

Nach den Niederlagen in Bückeburg und Rehburg soll nun die Trendwende gelingen. „In den vergangenen Wochen haben wir einige Rückschläge hinnehmen müssen. Deshalb wollen wir die letzten beiden Heimspiele nutzen, um noch einmal ein positives Zeichen zu setzen.“

„Sie stehen mit dem Rücken zur Wand und kämpfen weiterhin um den Relegationsplatz“, sagt Hohnstedt. „Klar ist, dass sie alles investieren werden, um die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt beziehungsweise die Relegation zu holen.“

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld TuS Drakenburg Drakenburg 15:00 PUSH

Auch Drakenburgs Trainer Stefan Czyborra blickt mit Respekt auf die Aufgabe. „Mit Wagenfeld wartet auf uns auf jeden Fall eine richtig schwere Aufgabe“, sagt er. „Sie wollen ihren Tabellenplatz verteidigen und haben die Chance, eine ihrer besten Spielzeiten überhaupt abzuschließen.“

Für die Gäste ist die Ausgangslage eindeutig. „Für uns geht es um enorm wichtige Punkte. Das müssen wir auf dem Platz auch zeigen“, betont Czyborra. „Wir müssen deutlich machen, dass für uns in dieser Phase der Saison deutlich mehr auf dem Spiel steht.“

Allerdings reist auch Drakenburg mit personellen Problemen an. „Wir haben Ausfälle durch Verletzungen, Urlaube und Sperren“, sagt Czyborra. „Trotzdem werden wir eine Mannschaft auf den Platz bringen, die kämpfen, laufen und sich für den Verein zerreißen wird.“

Trotz der Bedeutung der Partie für die Gäste richtet Hohnstedt den Fokus auf die eigene Mannschaft. „Wir schauen nicht auf die Situation des Gegners, sondern ausschließlich auf uns selbst.“

Dabei kommt die Pause über das Pfingstwochenende den Gastgebern entgegen. Nach zuletzt erheblichen personellen Problemen entspannt sich die Lage wieder etwas. „Die Pause hat uns gutgetan und wir werden mit dem größten Kader der vergangenen Wochen in die Partie gehen“, erklärt Hohnstedt.

Der Anspruch ist eindeutig formuliert. „Unser Ziel bleibt klar: Wir wollen zuhause gegen Drakenburg gewinnen.“

Auch die Gäste haben ihre Zielsetzung klar definiert. „Wir fahren nicht nach Wagenfeld mit dem Gedanken, dass es das jetzt gewesen sein könnte“, sagt Czyborra. „Wir werden alles investieren, um unsere Chance zu wahren.“

Die Voraussetzungen versprechen damit ein intensives Duell: Hier die Gastgeber, die eine starke Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen wollen – dort ein Gegner, für den im Kampf um den Relegationsplatz jeder Punkt zählt.