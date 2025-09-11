Drakenburg dreht Rückstand in Esperke

Der TuS Drakenburg hat am Mittwochabend einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Im Nachholspiel des sechsten Spieltags der Kreisliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Tim Rehm mit 2:1 beim Aufsteiger SV Esperke 1929 durch. Nach frühem Rückstand sorgten Maxim Penger und Joker Tim Rieckhof für die Wende zugunsten der Gäste.

Die Partie begann aus Sicht der Hausherren vielversprechend. Bereits in der fünften Minute verwandelte Jarmo-Fritz Stichnoth einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für den SV Esperke. Die Gäste aus Drakenburg taten sich in der Folge schwer, fanden aber kurz vor der Pause eine Antwort: Maxim Penger traf in der 44. Minute zum Ausgleich.

Im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. In der Schlussphase hatte Drakenburg jedoch das glücklichere Ende für sich. Der eingewechselte Tim Rieckhof markierte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.