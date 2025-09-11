 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Philipp Reichelt

Drakenburg dreht Rückstand in Esperke

Rieckhof trifft spät zum Auswärtssieg – Aufsteiger mit dritter Saisonniederlage

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 1
SV Esperke
Drakenburg

Der TuS Drakenburg hat am Mittwochabend einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Im Nachholspiel des sechsten Spieltags der Kreisliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Tim Rehm mit 2:1 beim Aufsteiger SV Esperke 1929 durch. Nach frühem Rückstand sorgten Maxim Penger und Joker Tim Rieckhof für die Wende zugunsten der Gäste.

Die Partie begann aus Sicht der Hausherren vielversprechend. Bereits in der fünften Minute verwandelte Jarmo-Fritz Stichnoth einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung für den SV Esperke. Die Gäste aus Drakenburg taten sich in der Folge schwer, fanden aber kurz vor der Pause eine Antwort: Maxim Penger traf in der 44. Minute zum Ausgleich.

Im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe. In der Schlussphase hatte Drakenburg jedoch das glücklichere Ende für sich. Der eingewechselte Tim Rieckhof markierte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Während Drakenburg mit nun neun Punkten aus sechs Spielen den Anschluss an das obere Mittelfeld hält, rutscht Esperke auf Rang elf ab. Für den Aufsteiger war es die dritte Niederlage der laufenden Saison.

Mit dem Ergebnis zieht der TuS Drakenburg in der Tabelle an Esperke vorbei. Beide Teams stehen nun mit neun beziehungsweise sieben Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld.

SV Esperke 1929 – TuS Drakenburg 1:2
SV Esperke 1929: Fabian Billerbeck, Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Luca-Morice Dierks, Luis Gähle (82. Jan Ridder), Joos Hasenpusch, Lukas Lohmann (42. Julian Kay), Nils Pinkel, Alexander Wischnewski, Erik-Miguel Werner - Trainer: André Lapke
TuS Drakenburg: Bryan Schönbrunn, Pascal Draeger, Yannick Töpler, Lucas Teichmann, Jannik Reinert (23. Niklas Mann), Fynn Ole Eickhoff, Lucas Wacker (57. Tim Rieckhof), Eric Sänger (71. Max Cordes), Saad Haso, Maxim Penger, Gabriel Czyborra (89. Maximilian Kowalewski) - Trainer: Tim Rehm
Schiedsrichter: Alexander Puchinger
Tore: 1:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (5. Foulelfmeter), 1:1 Maxim Penger (44.), 1:2 Tim Rieckhof (84.)
Aufrufe: 011.9.2025, 08:57 Uhr
redAutor