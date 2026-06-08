Drakenburg dreht Endspiel und rettet sich in die Relegation

– Foto: Sascha Drenth

Der TuS Drakenburg hat sich die Chance auf den Klassenerhalt bewahrt. Im entscheidenden Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen drehte die Mannschaft einen 0:2-Halbzeitrückstand und sicherte sich mit einem 4:2-Erfolg den Relegationsplatz.

Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die Gastgeber. Luca-Alexander Feßner brachte Neuenkirchen bereits in der dritten Minute in Führung, Mario Meyer erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (38.). Drakenburg wirkte verkrampft und fand kaum Zugriff auf die Partie.

Der TuS Drakenburg hat am letzten Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 Nervenstärke bewiesen und sich mit einem furiosen Comeback den Relegationsplatz gesichert. Gegen den TV Neuenkirchen gewann die Mannschaft von Trainer Stefan Czyborra nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch mit 4:2.

„Die erste Halbzeit haben wir überhaupt nicht gut gespielt und lagen auch verdient zurück“, sagte Trainer Stefan Czyborra. „Wir haben sehr verkrampft und vor allem sehr ängstlich gespielt. Man konnte einfach merken, dass der Kopf eine riesige Rolle gespielt hat.“

In der Halbzeit fand der Trainer deutliche Worte und stellte seine Mannschaft neu ein. „Wir haben dann gesagt: Männer, so wird das nichts. Wenn wir weiter so ängstlich spielen, dann steigen wir eben ab. Dann müssen wir das hinnehmen. Aber schüttelt jetzt einfach alles ab, was die letzten Wochen und Monate war, und geht raus und spielt Fußball.“

Die Reaktion folgte eindrucksvoll. Nach taktischen Umstellungen übernahm Drakenburg zunehmend die Kontrolle. Zunächst holte der eingewechselte Kai Rieckhof einen Elfmeter heraus, den Lucas Wacker zum 1:2 verwandelte (69.). Nur eine Minute später traf Wacker erneut und sorgte für den Ausgleich.

Zum entscheidenden Faktor wurde dabei Kai Rieckhof, der nach seiner Einwechslung maßgeblichen Anteil an der Wende hatte. „Kai Rieckhof wurde so ein bisschen zum Matchwinner“, erklärte Czyborra. „Erst holt er den Elfmeter für uns raus, dann köpft er aufs Tor, der Keeper kommt gerade noch ran und Lukas Wacker staubt ab. Anschließend macht er selbst das 3:2.“

„Nach dem 1:2 hat die Mannschaft wieder geglaubt“, sagte Czyborra. „Man hat gemerkt, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist. Der Funke ist übergesprungen. Dann machen wir das 2:2 und drehen das Spiel innerhalb von fünf, sechs Minuten.“

Mit dem Führungstreffer war die Partie endgültig gekippt. Drakenburg verteidigte den Vorsprung und sorgte durch Lucas Wacker mit seinem dritten Treffer in der Nachspielzeit für die Entscheidung zum 4:2-Endstand.

Mit dem Schlusspfiff war der Klassenerhaltskampf für Drakenburg noch nicht beendet, aber die Chance darauf lebt weiter. Durch den Sieg beendet der TuS die Saison mit 28 Punkten auf Rang 13 und verteidigt den Relegationsplatz vor dem TV Stuhr.

„Natürlich ist das eine große Erleichterung. Aber gewonnen ist noch nichts. Jetzt geht es in die Relegation“, betonte Czyborra. „Heute sind wir erst einmal froh, dass wir weiterhin die Chance haben, um den Klassenerhalt zu spielen.“

TuS Drakenburg – TV Neuenkirchen 4:2

TuS Drakenburg: Yannick Töpler (46. Pascal Draeger), Lucas Teichmann, Marven Feist (67. Kai Rieckhof) (82. Marceli Dolata), Elias Hachmeyer, Christian Rother, Jannik Reinert (87. Mika Helfers), Jarne Oldenstädt, Lucas Wacker, Eric Sänger (91. Niklas Mann), Jonas Brede, Maxim Penger - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

TV Neuenkirchen: Fabian Klenke, Rajann Leymann, Cedric Fehse, Nils Willenborg (49. Chris Leon Schlüßler), Jan Hülseberg, Til Mohrmann, Luca-Alexander Feßner, Marcel Luchtmann, Sören Schweers, Marvin Luchtmann, Mario Meyer - Trainer: Mustafa Cali

Schiedsrichter: Joshua Just

Tore: 0:1 Luca-Alexander Feßner (3.), 0:2 Mario Meyer (38.), 1:2 Lucas Wacker (69.), 2:2 Lucas Wacker (70.), 3:2 Kai Rieckhof (73.), 4:2 Lucas Wacker (90.+4)