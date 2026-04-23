Drakenburg bleibt ohne Tor – auch in Überzahl ohne Ertrag

– Foto: Philipp Reichelt

Wieder ohne Treffer, wieder ohne Punkte: Der TuS Drakenburg verliert beim TV Neuenkirchen mit 0:2. Trainer Stefan Czyborra sieht trotz Chancenverhältnis vor allem ein bekanntes Problem.

Dabei bot sich dem TuS eine große Gelegenheit, das Spiel zu drehen. Nach dem Rückstand durch Richard Sikut (45.) und dem Platzverweis gegen Florian Fröhlich in der 53. Minute spielte Drakenburg lange Zeit in Überzahl – konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Das 0:2 durch Jan Hülseberg (58.) fiel dennoch auf der Gegenseite.

Der TuS Drakenburg hat im Nachholspiel beim TV Neuenkirchen die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Beim 0:2 blieb die Mannschaft erneut ohne eigenen Treffer – und verpasste es, sich im Abstiegskampf der Bezirksliga HannoverLuft zu verschaffen.

Die Überzahl änderte nichts am bekannten Problem der Gäste. Für Trainer Stefan Czyborra ist die Problematik eindeutig. „Trotz guter Möglichkeiten, die wir wieder mal hatten, schießen wir kein Tor und stehen am Ende mit leeren Händen da“, sagte er nach dem Spiel. „Spielen sogar noch knapp 40 Minuten in Überzahl mit einem Mann mehr und schaffen es nicht, dieses Spiel in unsere Richtung zu lenken.“

Die Niederlage reiht sich damit in eine Serie ein, in der sich Drakenburg trotz ordentlicher Ansätze nicht belohnt. Das zentrale Problem bleibt unverändert. „Wenn wir keine Tore schießen, werden wir keine Spiele gewinnen“, so Czyborra.

In der Tabelle bleibt der TuS mit 22 Punkten auf Rang 13 und muss den Blick weiterhin nach unten richten. Der TV Neuenkirchen hingegen festigt mit nun 44 Punkten seine Position im oberen Tabellendrittel.

Für Czyborra bleibt die Erkenntnis klar: „Wir müssen jetzt anfangen, Tore zu schießen und Spiele zu gewinnen!“

TV Neuenkirchen – TuS Drakenburg 2:0

TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke, Cedric Fehse, Richard Sikut, Jan Hülseberg (80. Rajann Leymann), Rene Kube, Til Mohrmann, Sören Schweers (56. Nils Willenborg), Florian Fröhlich, Marvin Luchtmann, Mario Meyer (56. Luca-Alexander Feßner), Bjarne Kohröde - Trainer: Mustafa Cali

TuS Drakenburg: Yannick Töpler (64. Eric Sänger), Lucas Teichmann, Marven Feist (34. Jonas Brede), Elias Hachmeyer, Christian Rother, Fynn Ole Eickhoff (73. Maximilian Kowalewski), Jarne Oldenstädt, Lucas Wacker (80. Kai Rieckhof), Saad Haso (73. Steffen Thies), Maxim Penger, Gabriel Czyborra - Trainer: Tim Rehm - Trainer: Stefan Czyborra

Tore: 1:0 Richard Sikut (45.), 2:0 Jan Hülseberg (58.)