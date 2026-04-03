Drakenburg bleibt harmlos – Helstorf nutzt seine Chancen TuS unterliegt Germania Helstorf mit 0:2 und rutscht weiter Richtung Abstiegszone von red · 03.04.2026, 20:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: TuS Wagenfeld

Viel Einsatz gegen den Ball, zu wenig Qualität mit dem Ball: Der TuS Drakenburg verliert gegen den SV Germania Helstorf mit 0:2. Trainer Stefan Czyborra sieht vor allem im Offensivspiel Defizite, während Matthias Maszke den geduldigen Auftritt seiner Mannschaft lobt.

Der TuS Drakenburg hat im Nachholspiel gegen den SV Germania Helstorf eine weitere Niederlage im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover hinnehmen müssen. Beim 0:2 offenbarte die Mannschaft vor allem im Spiel nach vorne deutliche Schwächen – und blieb erneut ohne Torerfolg. Die Gastgeber hielten die Partie zunächst offen, verteidigten kompakt und ließen nur wenige Abschlüsse zu. Helstorfs Trainer Matthias Maszke sprach von einem schwer zu bespielenden Gegner: „Das Spiel ist von Drakenburger Seite sehr defensiv geführt worden. Sie ließen uns in unserer eigenen Hälfte absolut in Ruhe und machten auf dem kleinen Platz die Räume total eng.“

Drakenburg überzeugte zunächst vor allem gegen den Ball, weniger jedoch im Spiel nach vorne. „Was wir gut gemacht haben: Gegen den Ball haben wir gut gearbeitet, engagiert gespielt, gut verschoben und auch zweite Bälle gewonnen“, sagte Trainer Stefan Czyborra. Die größte Gelegenheit zur Führung hatte der TuS dennoch: In der ersten Halbzeit scheiterte Lucas Wacker per Foulelfmeter am Helstorfer Torhüter. „Wenn wir da das 1:0 machen, geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung“, so Czyborra. Maszke schilderte die Szene ähnlich und lobte seinen Schlussmann: Der Strafstoß sei berechtigt gewesen, Torhüter Kai Machulla habe ihn jedoch „gut parieren“ können.