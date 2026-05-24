»Drahtseilakt«: Hauzenberg glaubt an Klassenerhalt

Der FC Sturm Hauzenberg (weiße Trikots) bracht am Pfingstmontag eine klare Leistungssteigerung – Foto: Alexander Ferazin

"Wir haben nichts von dem auf dem Platz bekommen, was wir uns vorgenommen hatten. Die erste Hälfte war ganz schwach. Nach der Pause war es zwar besser, dennoch ist Wasserburg nie ins Wanken gekommen. Unterm Strich waren wir mit dem Ergebnis gut bedient", weiß Hauzenbergs Coach Dominik Schwarz, der die schwache Vorstellung allerdings längst abgehakt hat: "Positiv ist, dass wir noch am Leben sind. Mit einem 3:0 oder gar 4:0 wäre es erledigt gewesen, aber zwei Tore sind mit dem Heimvorteil im Rücken nicht uneinholbar. Wir werden die richtigen Lehren aus dem Hinspiel ziehen und am Montag ganz anders auftreten. Es wird extrem schwer, aber ich traue es den Jungs zu, das Ding zu drehen."





Sowohl taktisch als auch personell wird es vermutlich zu Veränderungen kommen. "Die Herangehensweise ist schon ein Drahtseilakt. Einerseits brauchen wir eigentlich in der ersten Hälfe zumindest ein Tor, anderseits dürfen wir hinten keines bekommen. Es gilt also eine gute Balance zwischen Offensive und Defensive zu verhindern. In der Aufstellung kann es den einen oder anderen Wechsel geben", verrät Schwarz, der voraussichtlich wieder auf Luca Canales-Uhrmann zurückgreifen kann. Dafür steht hinter dem Einsatz von Abwehr-Routinier Erlab Sinani ein dickes Fragezeichen.



