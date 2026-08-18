Double-Trainer Didi Kühbauer bleibt beim LASK

– Foto: Linzer ASK

Unter Kühbauers Führung gewann der LASK in der vergangenen Saison das Double aus Meisterschaft und ÖFB-Cup. Der neue Meister ist auch in der laufenden Saison optimal gestartet: Nach vier Pflichtspielen – einem Sieg im UNIQA ÖFB Cup und drei Erfolgen in der Bundesliga – stehen neun Punkte in der Meisterschaft zu Buche.

Sportdirektor Dino Buric: „Didi hat mit seinem Trainerteam in der Vergangenheit bewiesen, dass er den LASK auf allen Ebenen weiterentwickeln kann. Der Double-Gewinn war der verdiente Lohn für konsequente Arbeit – und der Start in diese Saison zeigt, dass die Mannschaft genau dort weitermacht, wo sie aufgehört hat. Die frühzeitige Verlängerung mit dem gesamten Trainerteam ist ein klares Signal für Kontinuität und Stabilität in unserer sportlichen Ausrichtung.“

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Der LASK ist eine top Adresse in Österreich – wir haben eine sehr gute Mannschaft und ein gut funktionierendes Trainerteam, die Jungs arbeiten jeden Tag sehr hart daran, dass wir uns verbessern. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen uns ständig weiterentwickeln. Es freut mich, diesen Weg hier langfristig mitgestalten zu können.“