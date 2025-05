Double-Sieger Hey Hey: Der Dorfklub gewinnt den DB Regio-wfv-Pokal

Der „Dorfklub“ stand zum vierten Mal im Endspiel um den wfv-Pokal und krönte sich erstmals seit 2009 wieder zum Pokalsieger. Das Team von Trainer Pascal Reinhardt ließ sich vom letztjährigen Rückschlag – der Finalniederlage gegen Aalen vor heimischer Kulisse – nicht beirren und zeigte gegen die TSG Balingen eine souveräne Leistung. In der Liga hatte man beide direkte Duelle gewonnen – nun folgte der dritte Sieg im Pokalfinale.

Der Gewinn des DB Regio-wfv-Pokals bedeutet auch die Teilnahme am DFB-Pokal der Saison 2025/26. In Runde Eins werden erwartungsgemäß über 200.000 Euro Prämie ausgeschüttet. Für die TSG Balingen bleibt ein Trostpflaster in Höhe von rund 25.000 Euro.

Bei bestem Fußballwetter im GAZi-Stadion auf der Waldau zeigte die Reinhardt-Elf eine couragierte Leistung und belohnte sich in der 48. (Arbnor Nuraj) und der 55. Spielminute (Fabian Eisele) per Doppelschlag. “Das 0:1 war natürlich unglücklich, dann fällt das 0:2 direkt schnell danach und wir kommen nicht mehr gut ins Spiel zurück. Am Ende ein verdienter Sieg der SG Sonnenhof Großaspach,” meint TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel.

Bis dato war es eine ausgeglichene Partie, bei der beide Teams gerade in der ersten Hälfte nur wenige Chancen zuließen. Die TSG Balingen warf nach dem 0:2-Rückstand zwar alles nach vorne und versuchte mit mehreren Wechseln auch noch taktisch eine Änderung herbeizuführen. Doch der Pokal-Traum der Aspacher nahm immer mehr Gestalt an.

Erfolgscoach Pascal Reinhardt, der in diesem Jahr damit gleich zweimal einen Titel abräumte, zeigte sich nach Abpfiff von der Leistung seines Teams bewegt: “Es ist Wahnsinn, was die Jungs da über eine ganze Saison geleistet hat. Das ist alles andere als selbstverständlich – gerade nach der vergangenen Saison. Wir haben die richtigen Lehren gezogen, hart gearbeitet und es uns so verdient, hier und heute Geschichte zu schreiben.”

Schiedsrichter Daniel Leyhr mit seinen Assistenten Daniel Traub, Michael Zeiher und Bahri Kurz leitete das Spiel souverän und unaufgeregt.

Starkes Format feiert Jubiläum

Nach Abpfiff überreichten Thomas Gundelsweiler (wfv-Vizepräsident) und Markus Kaupper (DB Regio AG Baden-Württemberg) den ikonischen Pokal an SG-Kapitän Volkan Celiktas.

Zu sehen war der vorangegangene Pokal-Fight nicht nur für die knapp 3.000 Zuschauenden, die sich auf den Weg ins GAZi-Stadion auf der Waldau gemacht hatten. Das wfv-Pokalfinale war erneut Teil der bundesweiten ARD-Konferenz „Finaltag der Amateure“, die in diesem Jahr Jubiläum feiert – und dem Amateurfußball seit nunmehr einem Jahrzehnt eine große Bühne bietet. Zusätzlich waren bis zu 1.500 Zuschauende zu Gast im YouTube-Livestream des wfv über die volle Spielzeit.

Seit 2017 ist DB Regio Baden-Württemberg Partner des wfv-Pokals und wertet den Wettbewerb mit besonderen Auslosungsorten und zahlreichen Aktionen rund ums Endspiel auf – so auch in diesem Jahr.

Wir gratulieren der SG Sonnenhof Großaspach zum Sieg im DB Regio-wfv-Pokal und bedanken uns bei allen Partnern, die unseren Verbandspokal-Wettbewerb unterstützen.

Die Stimmen zum Spiel

Sascha Eisele, TSG Balingen Fußball: “In der ersten Halbzeit waren wir ähnlich stark und haben uns einige Chancen herausgespielt. Die zweite Hälfte hingegen ging deutlich an die SG Sonnenhof Großaspach. Wir haben uns schwergetan, auch wenn wir diese Saison einige Spiele gedreht bekommen haben. Heute haben wir das aber leider nicht auf den Platz bekommen.”

Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: “Ich glaube, dass es von Anfang an eine sehr konzentrierte und disziplinierte Leistung von beiden Teams war. Am Anfang wollte keines von beiden Teams Fehler machen, da gab es auch nur mehrere Halbchancen. Wir kamen aber letztlich zielstrebiger aus der Halbzeit, hatten mehr Zugriff und haben einfach nur wenig oder gar nichts mehr zugelassen. Knackpunkt war dann sicherlich das 1:0, das wir relativ schnell nach Wiederanpfif erzielt haben. Fürs DFB-Pokalspiel wünschen wir uns jetzt einen Erstligisten, der uns die Hütte vollmacht und dann genießen wir das Spiel einfach.“

Volkan Celiktas, Kapitän SG Sonnenhof Großaspach: “Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Wir wissen, dass es nicht unser bestes Spiel heute war, aber wir waren griffig und in den Zweikämpfen voll da. Haben auch wenige Chancen zugelassen. Wir haben eine wahnsinnige Saison gespielt, ich bin unglaublich stolz auf jeden Einzelnen. Genau so wollen wir jetzt auch in der Regionalliga weitermachen, dann wird es schwer, uns auch da zu schlagen. Für den DFB Pokal wünschen wir uns jetzt das Derby gegen den VfB Stuttgart, aber ich persönlich freue mich auch über den FC Bayern München”.

Uli Ferber, SG Sonnenhof Großaspach: “Da waren heute zwei Top-Teams aus der Oberliga am Start, das hat man auch gesehen. Ich freue mich sehr, dass unsere Jungs sich am Ende durchsetzen konnten. Und vielleicht wiederholt sich ja auch die Geschichte von 2009 wieder: Damals sind wir auch Oberliga-Meister geworden, in die Regionalliga aufgestiegen und haben den wfv-Pokal gewonnen. Damals hatten wir den VfB Stuttgart zu Gast – wer weiß, ob sich das kommende Saison wiederholt”.