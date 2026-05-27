Double perfekt: Spelle-Venhaus verteidigt den Bezirkspokal

– Foto: SC Spelle-Venhaus

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg beim SV Ems Jemgum haben die Frauen des SC Spelle-Venhaus den Bezirkspokal erfolgreich verteidigt. Nach der Meisterschaft am Freitag feierte die Mannschaft damit vor über 700 Zuschauenden bereits den zweiten Titel der Saison.

In der 14. Minute fiel die Führung: Nach einer Ecke von Julia Pelle traf Anna Pelle zum 1:0. Weitere gute Möglichkeiten blieben anschließend ungenutzt, sodass es mit der knappen Führung in die Halbzeitpause ging.

Bei sommerlichen Temperaturen erwischten zunächst die Gastgeberinnen aus Jemgum den besseren Start und kamen bereits in der dritten Minute zur ersten Chance der Partie. Danach übernahm Spelle-Venhaus jedoch zunehmend die Kontrolle und wurde spielbestimmend.

Hülsing-Stroot hält stark - Nurmann entscheidet das Finale

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Jemgum seine stärkste Phase des Spiels. Torhüterin Annemarie Hülsing-Stroot hielt ihren Kasten jedoch sauber und bewahrte ihre Mannschaft vor dem Ausgleich.

In der 64. Minute sorgte schließlich Franziska Nurmann für die Entscheidung. Wieder war eine Ecke von Julia Pelle der Ausgangspunkt, ehe Nurmann zum 2:0-Endstand traf.

Nach dem Schlusspfiff durfte Spelle-Venhaus neben Familie und Freunden auch Glückwünsche von Vertretern des NFV-Kreis Emsland, Vereinsverantwortlichen sowie dem Bürgermeister entgegennehmen. Gleichzeitig sprach die Mannschaft dem SV Ems Jemgum großen Respekt für die Organisation und den fairen Rahmen des Finals aus und gratulierte zum Einzug in den NFV-Pokal.

Bevor es in die Sommerpause geht, stehen für Spelle-Venhaus noch zwei Auswärtsspiele an: Am 31. Mai 2026 geht es erneut nach Jemgum, ehe am 7. Juni 2026 das letzte Saisonspiel beim Osnabrücker SC ansteht.

Hier geht’s direkt zum Kanal ⬇️

Keine News mehr verpassen, mit unserem Whatsapp-FuPa-Kanal „#AusLiebeZumFußball“

Abonnieren, Glocke aktivieren und nichts mehr verpassen!