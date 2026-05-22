Double möglich: MSV Duisburg empfängt TSV Solingen im Finale

Die Frauen des MSV Duisburg spielen um den Niederrheinpokal. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Im Endspiel um den Niederrheinpokal der Frauen treffen am Pfingstmontag der MSV Duisburg und der TSV Solingen aufeinander. Während die Duisburgerinnen ohne Gegentor ins Endspiel eingezogen sind, konnte Solingen die einzige Mannschaft aus dem Weg räumen, gegen die der MSV in dieser Saison verloren hat. FuPa Niederrhein wird das Pokalfinale ausführlich begleiten. Wir versorgen euch mit einem Livestream auf Youtube, den Höhepunkten auf FuPa.tv, einem ausführlichen Ticker sowie den besten Bildern der Partie.

Es wäre das i-Tüpfelchen auf einer ohnehin schon herausragenden Saison für die Frauen des MSV Duisburg. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Niederrheinliga und dem Aufstieg in die Regionalliga West will die Mannschaft nun mit einem Erfolg im Niederrheinpokal das Double perfekt machen. Im Wettbewerb sind die Zebras ohne Gegentor ins Finale eingezogen. Auch für Solingen ist das Double noch möglich. In der Landesliga führt der TSV die Tabelle zwei Spieltage vor dem Ende der Saison mit fünf Punkten Vorsprung an.

TSV und MSV mit Stolpersteinen

In der ersten Runde hatte Siegfried Materborn beim 6:0 der Duisburgerinnen keine Chance. Noch bitterer lief es im Achtelfinale für den SV Brünen, der gleich neun Gegentreffer kassierte. Nur knapp setzten sich die Blau-Weißen im Viertelfinale beim CfR Links durch. Hanna Hamdi rettete die Meidericherinnen in der fünften Minute der Nachspielzeit mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0. Auch im Halbfinale war es eine umkämpfte Partie. Gegen Rhenania Bottrop, dem ärgster Verfolger in der Liga, war es Edina Habibovic, die mit ihrem Torerfolg in der zwölften Minute den Finaleinzug sicherte.

Dort treffen die Duisburgerinnen auf den TSV Solingen. Die Pokalreise begann für den Landesligisten mit einem 2:0-Sieg gegen den GSV Moers, gefolgt von einem 8:0-Kantersieg beim SV Wanheim 1900. Erst in der Verlängerung konnte Viktoria Winnekendonk bezwungen werden. Mit der letzten Aktion der Partie traf Marisa Stöver vom Elfmeterpunkt zum 3:2-Endstand. Im Halbfinale schaltete der TSV das klassenhöhere Grün-Weiß Lankern aus. Nach Rückstand zur Pause drehten Sonja Aha (63.) und Lucie Kurth (82.) nach dem Seitenwechsel die Pokalpartie. Fun Fact: Lankern war die Mannschaft, der es als einziges gelang, den MSV Duisburg in dieser Saison zu bezwingen.