Double für Ex-05er Christmann Das frühere Tischtennis-Ass macht Karriere im Fußball +++ Nun hat der Bechtolsheimer seine Aufgabe beim Deutschen Fußball-Bund gegen einen Full-Time-Job in Linz eingetauscht von Claus Rosenberg · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Stolz präsentiert Jonas Christmann die Meisterschale, die er gemeinsam mit dem Linzer ASK gewann. Außerdem wurde der österreichische Traditionsklub in dieser Saison Pokalsieger. Foto: LASK

Linz/Bechtolsheim. Wenige Tage vorm Start der WM ist die Frage besonders delikat: Gibt man einen guten Job als Teammanager im unmittelbaren Umfeld der deutschen Nationalmannschaft auf? Und zwar zugunsten einer Stelle beim Österreichischen Erstligisten Linzer ASK? Oder lieber doch nicht? Vor dieser kniffligen Entscheidung stand Jonas Christmann im Herbst vergangenen Jahres.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der 33-Jährige entschied sich tatsächlich, seinen prestigeträchtigen Arbeitsplatz beim Deutschen Fußball-Bund gegen den im Salzburger Land einzutauschen. Und sagt heute, sieben Monate später: „Ich habe alles richtig gemacht.“ Dies nicht nur, weil er mit den Linzern Landesmeister und Pokalsieger wurde. Sondern auch, weil ihn die verantwortungsvolle Aufgabe als rechte Hand von Sportdirektor Dino Buric Tag für Tag neu begeistert.

Teil einer ungewöhnlichen Erfolgsstory Im September steckte der LASK in der Krise. Unter der Regie des portugiesischen Trainers Joao Sacramento taumelte der Erstligist in der Abstiegszone. Zum 1. Oktober drückte der Verein die Reset-Taste. Er verpflichtete „Didi“ Kühbauer als neuen Coach und warb mit Erfolg um die Rückkehr von Jonas Christmann an die Donau. Dass diese Personalentscheidungen am Ende im größten Erfolg der Vereinsgeschichte seit 1965 münden würden, ahnte damals niemand. Heute glänzt der Klub als Doublesieger und klopft am Tor zur Champions-League. Teil dieser Sensation zu sein, macht Jonas Christmann stolz. Details waren es, die aus einem potenziellen Abstiegskandidaten Österreichs Überraschungsmannschaft der Spielzeit 2025/26 machten. Das Erfolgsrezept? „Mit dem Wechsel des Trainers änderte sich die Stimmung. Danach mussten wir die Fußballer bei Laune halten. Da waren wir richtig einfallsreich, im taktischen wie im mentalen Bereich. Danach entwickelt es sich zu einem Selbstläufer“, reflektiert Jonas Christmann, der beim LASK die neu geschaffene Position des „Director Team Operations / Koordinator Sport“ bekleidet.