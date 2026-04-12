Dottingen setzt sich in der Schlussphase im Derby durch

– Foto: Daniel Thoma

Schiedsrichter: Jan Sterker (SC Freiburg), Zuschauer: 400

In einem intensiven und spannenden Derby vor beeindruckender Zuschauer Kulisse setzten sich die Dottinger dank zweier später Treffer von Mario Paolillo am Ende mit 4:2 durch. Die Gäste vom FC Heitersheim, betreut vom langjährigen Spieler der Dottinger und heutigen Trainer der Gäste Manuel Pfefferle, konnten trotz personeller Ausfälle aus der Vorwoche eine qualitativ gute Startelf aufbieten. Zwar standen bei den Gästen auf dem Spielberichtsbogen fünf Ersatzspieler, tatsächlich nahmen jedoch nur Noe-Emmanuel Goufan sowie Co-Trainer Christian Häder auf der Bank Platz. Selbst Gäste Coach Manuel Pfefferle hätte im Notfall noch aktiv eingreifen können. Trotz dieser schwierigen Ausgangslage zeigte sich der FCH kämpferisch und entschlossen, im Derby zu bestehen und Punkte mitzunehmen. Dottingens Trainerduo Michele Borrozzino und Alex Kletner musste lediglich auf Emilio Borrozzino, Bene Löffler, Lukas Hafner und Luka Köneke verzichten und konnte ansonsten aus dem Vollen schöpfen. Die erste Torchance der Partie gehörte Dottingens Jonas Rinderle, der in der Vorsaison noch für den FCH auflief, sein Abschluss verfehlte das Ziel jedoch klar. Auf der Gegenseite wurde ein Versuch von Gästespieler David Schwab (8.) zur Ecke geklärt, die ohne Ertrag blieb. In der Folge prüften Ele Schmelzer (10.) den Gästetorhüter Rubens Fünfgeld sowie FCH-Kapitän Aslan Ulubiew (16.) Dottingens Keeper Philipp Henselmann. Insgesamt taten sich die Gastgeber im ersten Durchgang schwer, insbesondere im letzten Drittel fehlte die Präzision im Passspiel. Nach einem langen Diagonalball der Gäste (21.) kam erneut David Schwab zum Abschluss, setzte den Ball jedoch aus halbrechter Position an die Querlatte, Glück für Dottingen. Zudem kassierte das Borrozzino Team in der Folge vor der Pause gleich drei Verwarnungen für Ele Schmelzer, Jonas Rinderle und Patric Komann, in einem ansonsten fair geführten Spiel. Diese Karten, insbesondere für die beiden Dottinger zentralen Mittelfeldspieler Jonas Rinderle und Ele Schmelzer, wirkten sich spürbar auf deren Spielfluss aus. Die letzte Möglichkeit vor der Pause hatte erneut Dottingens Ele Schmelzer, dessen Schuss aus 18 Metern jedoch zu zentral war. So ging es torlos in die Halbzeit. Zur zweiten Hälfte reagierte das Dottinger Trainerteam und brachte mit Youngster Yannik Seiler und Julian Tönnies frische Kräfte. Diese Maßnahme zeigte sofort Wirkung: Nach einem Eckball von Mario Paolillo verlängerte Arjen Bach den Ball, sodass Yannik Seiler aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung den Ball ins Gästetor jagte (47.). Dottingen übernahm nun die Kontrolle, doch Arjen Bach scheiterte wenig später nach einem sehenswerten Doppelpass mit Mario Paolillo am starken Gästekeeper Rubens Fünfgeld. Auf der anderen Seite verzog Jonas Hauer aus der Distanz. In der 59. Minute erhöhte erneut Yannik Seiler nach einem Abschlag von Keeper Philipp Henselmann und Kopfballverlängerung von Jojo Link auf 2:0, nachdem er noch Gästekeeper Fünfgeld umspielt hatte und den Ball ins Gästetor schoss. Doch die Gäste schlugen prompt nur 60 Sekunden später zurück. Von der linken Angriffsseite der Gäste landete der Ball bei Goalgetter Tom Zettl, der aus 12 Metern den Ball unter die Latte zum 2:1 Anschlusstreffer versenkte. Der Treffer zeigte Wirkung bei Dottingen, auch wenn Arjen Bach kurz darauf erneut am Gästetorhüter scheiterte. In der 66. Minute handelte sich die Gastgeber doch unnötig einen Freistoß der Gäste 17 Meter zentral vor dem Tor ein. Wieder war es Tom Zettl, der den Ball unhaltbar zum 2:2 Ausgleich für die Gäste versenkte. Zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich der Gäste nicht unverdient und gab dem FCH zusätzlichen Auftrieb. Dottingens Coaches reagierten erneut und brachten mit Jakob Walz und Leon Grethler zwei weitere frische Spieler, eine Maßnahme, die sich später auszahlen sollte. In der Schlussphase erhöhte Dottingen den Druck deutlich. Julian Tönnies (76.) scheiterte an Gästekeeper Rubens Fünfgeld, wenig später wurde ein Abschluss von Mario Paolillo im Strafraum geblockt. In der 79. Minute blieb ein möglicher Elfmeterpfiff nach einem Foul an Jonas Rinderle aus. Die Entscheidung fiel schließlich in den Schlussminuten. In der 87. Minute legte Leon Grethler nach einem Diagonalball durch David Müller im Gäste Strafraum den Ball quer auf Mario Paolillo, der aus der Drehung zur 3:2-Führung traf. Nur zwei Minuten später setzte sich auf der linken Seite Jakob Walz durch und bediente am zweiten Pfosten Mario Paolillo, der zum 4:2 aus kurzer Distanz vollendete. Am Ende durfte so die Dottinger den Derbysieg feiern. Ein großes Kompliment gilt jedoch auch dem FC Heitersheim, der trotz personeller Engpässe großen Einsatz zeigte und den Gastgebern in einem fairen Spiel alles abverlangten.