Dottingen setzt sich im Derby im Münstertal durch!

Im Derby bei der Spvgg. Untermünstertal setzten sich am Ende die Dottinger mit 4:1 durch und sicherten sich drei weitere wichtige Punkte. Der Sieg für die Gäste in einem vor allen Dingen kämpferisch und bissigen, aber jederzeit fairen Derby war verdient. Beide Mannschaften mit Personalsorgen, bei den Gästen musste kurzfristig dann auch noch Torjäger Dennis Kaltenbach passen. Die erste Chance verbuchten dann die Gäste in der 12. Minute nach einem schnell vorgetragenen Konter über Youngster Ardian Pfeiffer, der im Täler Strafraum nicht den Abschluss suchte, sondern Mitspieler Angelo Minardi mit einem Querpass bediente, doch die Täler konnten gerade noch den Ball klären. Die junge Elf der Gastgeber spielten mutig und verbuchten ihrerseits in der 20. Minute durch Michael Kuttler eine gute Möglichkeit, der Dottingens Torhüter Kai Vogler aus 15 Metern prüfte. Kurz darauf die Täler nochmals gefährlich über die rechte Angriffsseite, doch Lukas Schneider verzog flach den Ball am Gästetor vorbei. Auf der Gegenseite setzte sich Dottingens Lars Ole Nagel an der Täler Strafraumgrenze durch und setzte den Ball an den Pfosten, Glück für Münstertal. Drei Minuten später dann eine lang gezogene Flanke durch Gästespieler Patric Komann, der Ball landete bei Angelo Minardi, der aus ganz spitzem Winkel den Ball zum 0:1 versenkte. Diese Führung gab den Gästen nun mehr Sicherheit, zumal die Spvgg. Untermünstertal weiter Verletzungspech hatte. Mit Nico Lutz und kurz vor der Pause Michael Kuttler mussten zwei weitere Akteure verletzt ausscheiden. Kurz nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Gerspacher musste eigentlich das 2:0 für die Gäste fallen. In der 47. Minute passte Jonas Rinderle den Ball in den Täler Strafraum wo Jojo Link freistehend aus 8 Metern am überragend reagierenden Täler Keeper Patrick Ortlieb scheiterte. Dottingen arbeitete nun aber am 2:0 und in der 57. Minute war es soweit. Gäste Kapitän Mario Paolillo lupfte den Ball über die Täler Abwehr auf Lars Ole Nagel, der zum 0:2 einnetzte. Die Täler trotz des 0:2 Rückstandes in der Folge aber weiterhin mit mutigen Angriffen, doch ohne dass die Dottinger wirklich in große Gefahr gerieten. In der 75. Minute prüfte der eingewechselte Bubacarr Sowe Gäste Torhüter Kai Vogler, der aber sicher den Ball abfing. In der 81. Minute schüttelte Gästespieler Ardian Pfeiffer die Täler Abwehr ab, scheiterte freistehend aber am stark reagierenden Täler Keeper Patrick Ortlieb. Kurz darauf passte Jonas Rinderle den Ball auf Angelo Minardi, der kompromisslos den Ball unhaltbar zum 0:3 ins Täler Tor schoss, die Entscheidung. Nach einem Freistoß durch den Täler Julian Tönnies in der 86. Minute tickte der Ball am Gästefünfer auf, Gästespieler Patric Komann und seine Torhüter Kai Vogler waren sich nicht wirklich einig, der Ball landete zum 1:3 im Tor. Diesen Treffer hatten sich die Täler aber auch verdient. In der Schlussminute dann noch das 1:4. Nach einem Freistoß durch den eingewechselten Dottinger Jonah Stoll konnte der Täler Keeper Patrick Ortlieb den Ball noch abwehren, doch im Nachschuss netzte Dottingens Ardian Pfeiffer den Ball zum 1:4 Endstand ins Täler Tor, danach war Schluss.