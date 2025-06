Sercan Istek bleibt noch mindestens ein Jahr bei den jungen Wilden – Foto: David Zimmer

Dostlukspor-Urgestein hängt noch ein Jahr dran Eigentlich wollte Sercan Istek nach der abgelaufenen Saison seine Karriere beenden. Jetzt hängt der 37-Jährige doch noch ein Jahr hinten dran. Verlinkte Inhalte noch nicht zugeordnet Dostlukspor Sercan Istek

Sercan Istek hat eine lange Karriere hinter sich, die meiste Zeit verbrachte er bei Dostlukspor Bottrop. Mit seine Verein hat er in den vergangenen zwei Jahren den Durchmarsch aus der B-Liga bis in die Bezirksliga gemeistert. Der erfahrene Bezirksliga-Kicker kann seine jungen Teamkollegen jetzt nicht hängen lassen.

„Ich wurde von allen Seiten unter Druck gesetzt“ Istek erzählt der WAZ von seinen ursprünglichen Plänen, den aktiven Fußball hinter sich zu lassen: „Es war mein ausdrücklicher Wunsch, aufzuhören. Die Schuhe an den Nagel zu hängen. Die Jungs rennen an mir vorbei, da kann ich nicht mehr mithalten. Die Montage nach den Spielen fühlen sich hart an. Ich kann nachts vor Schmerzen oft nicht einschlafen.“

Allerdings gibt es durchaus Personen im Verein, die ihn nicht so einfach ziehen lassen wollen: „Ich wurde von allen Seiten unter Druck gesetzt. Mein Trainer, der Vorstand, aber auch Mitspieler haben mich bearbeitet. Und jetzt sieht es wirklich so aus, dass ich noch eine Saison dranhänge“, sagt er. Und der erfahrene Stürmer würde definitiv nicht einfach zu ersetzen sein. In den beiden vergangenen Aufstiegs-Saison hat er maßgeblich seinen Teil beigetragen. Beim Aufstieg in die A-Liga steuerte er, als spielender Co-Trainer, zehn Scorer bei. Noch besser lief die vergangene Saison, denn er erzielte 15 Treffer für seinen Club – er hat mit seiner ganzen Erfahrung, den Verein wieder zurück in die Bezirksliga geschossen. Zum Aufstieg sagt er: „Die Mannschaft ist gewachsen, die jungen Spieler haben ganz wichtige Erfahrungen gesammelt. Ich habe den Großteil meiner Laufbahn in der Bezirksliga zugebracht. Ich will es jetzt noch einmal wissen und freue mich auf die neue Saison.“ Ein Routinier, der weiß wann er treffen muss