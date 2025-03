Dostlukspor bezwingt Spitzenreiter und bleibt bescheiden

Beide Teams hatten zunächst große Probleme sich im Spitzenspiel zurechtzufinden, wodurch anfangs kein sonderlicher Spielfluss aufkam.

"Das war heute kein gutes Spiel. Beide Mannschaften haben sich weitestgehend neutralisiert. Wir haben weit unter unseren Möglichkeiten gespielt", fasste Dostlukspors Coach Can Ucar das Geschehen gegen FuPa Niederrhein zusammen. Erst mit fortschreitender Spieldauer in Durchgang zwei wurde die Partie allmählich ihrem Spitzencharakter wodurch das Resümee von Nord-Trainer Dustin Voigt bei der WAZ positiver ausfiel: "Wir haben hier ein tolles Spiel auf einem sehr guten Niveau gesehen." So durfte auch sein Team erstmals jubeln. Daniel Markin brachte den Tabellenführer mit seinem 15. Saisontreffer in Führung (70.). Doch gerade in einer ausgeglichenen Partie entscheiden manchmal nur wenige Momente. So verpasste Dustin Weber mit seinem Abschluss in aussichtsreicher Position das Gehäuse nur haarscharf (83.), woraufhin die Gäste im Gegenzug in Person von Sercan Istek (84.) den Ausgleich erzielten.

"Und nach dem 1:1 kam Dostluk natürlich noch einmal mit der zweiten Luft stärker auf und ich hatte das Gefühl, dass die eher noch ein Tor erzielen werden als wir", schwante Voigt offenbar schon Böses. Bottrop legte noch einmal durch Istek nach (90.+1) und versetzte den Nordlern so den späten Knockout.

Mit Blick auf die Tabelle rückt Dostlukspor bis auf einen Punkt an Sterkrade heran und setzt im Aufstiegskampf ein weiteres Ausrufezeichen. Alleine im neuen Jahr räumte der Aufsteiger schon mit BW Fuhlenbrock (4:2), den SF Könighardt und nun eben Sterkrade-Nord drei nominelle Schwergewichte aus dem Weg. Für Ucar dennoch kein Grund, zu große Töne zu spucken: "Wir bleiben bei unserer Devise, dass wir von Spiel zu Spiel denken und am Ende der Saison schauen wir auf die Tabelle und wo wir stehen", sagte der 33-Jährige. "Es scheint eine Entwicklung da zu sein. In der Hinrunde haben wir genau gegen diese Mannschaft in der letzten Minute unentschieden gespielt, jetzt waren wir in der Lage das Spiel zu drehen. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt geht es genau so weiter."

Spvgg Sterkrade-Nord II – Dostlukspor Bottrop 1:2

Spvgg Sterkrade-Nord II: Niclas Neumann, Mathias Georg, Luis Mattern, Janne Thomas Buschfeld, Kevin Hozjan, Kenan Sönmez, Tim Koller, Jonas Kisters, Keno Räck, Dustin Weber, Daniel Markin - Trainer: Manfred Wester - Trainer: Dustin Vogt

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil, Berat Arslan, Enes Kodaman, Baris Erdogan, Arda Olgur (46. Merdan Senyüz) (54. Samet Güldü), Emre Ünlü (62. Enes Can), Jonah Konzer, Khaled Al-Kadi (76. Sercan Istek), Adam El Ayoubi (71. Heshyar Khalo), Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen)

Tore: 1:0 Daniel Markin (71.), 1:1 Sercan Istek (85.), 1:2 Sercan Istek (90.+2)