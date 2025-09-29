Dostluk überrascht Oberzell, Vogt stolpert in Brochenzell

---







Ein enges Spiel entschied Robin Siegel mit seinem Treffer in der 38. Minute. Weingarten zeigte eine solide Leistung und verteidigte die knappe Führung bis zum Schlusspfiff. Mit 14 Punkten sind die Gastgeber nun auf Platz sechs angekommen. Bad Waldsee bleibt mit lediglich zwei Punkten Tabellenletzter.

---



Für Ravensburg II begann der Nachmittag denkbar ungünstig: Bereits in der 2. Minute traf David Berg zur Führung für die Gäste, ehe er in der 45. Minute erneut zuschlug. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Erijon Abdija (90.+1), zu spät für eine Wende. Zudem schwächte sich Ravensburg durch die Rote Karte von Maksym Fedorenko (50., Notbremse) entscheidend. Bergatreute kletterte mit 13 Punkten auf Platz acht, während Ravensburg mit acht Zählern im Tabellenkeller auf Platz 14 bleibt.

---



Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Ailingen. Jonas Huchler (16.) eröffnete den Torreigen, ehe Daniel Di Leo (18.) ausglich. Noch vor der Pause traf Oliver Sprenger doppelt (38., 61.), bevor Alessio Vulpis (63.) auf 4:1 stellte. Doch Ailingen kam zurück: Di Leo (65.) und Dean Fiegle (68.) machten es spannend, doch am Ende blieb es beim 3:4. Tettnang und Ailingen stehen nun beide bei elf Punkten im dicht gedrängten Mittelfeld.

---



Ein Spiel voller Elfmeter und Dramatik sahen die Zuschauer in Meckenbeuren. Zunächst vergaben René Dobler (13.) und Jan Mathis (19.) ehe Fabian Kreuzer (39., Foulelfmeter) für Meckenbeuren traf. Robin Scheerer (64.) vergab dann noch in der 64. Minuten einen Srafstoß. In der Schlussphase drehte die SGM durch Timo Zollikofer (87.), Jonas Kaufmann (89., Foulelfmeter) und Robin Scheerer (90.+2) die Partie. Unterzeil/Seibranz hat nun elf Punkte und konnte sich auf Platz 12 vorarbeiten, Meckenbeuren steckt mit acht Zählern auf Platz 13 fest.

---



Brochenzell überraschte den favorisierten SV Vogt und sicherte sich drei wichtige Punkte. Sergen Leyla (14.) brachte Vogt in Führung, doch Elvedin Lekovic (23.) und Benedict Schwier (62.) drehten die Partie. Brochenzell steht nun bei 14 Punkten auf Platz sieben, während Vogt mit 16 Punkten einen kleinen Dämpfer im Titelrennen erlitt.

---



Baindt kam gegen Leutkirch nicht über ein Remis hinaus. Fabian Nadig brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Leon Geng glich nach 40 Minuten aus, ehe er in der 76. Minute Gelb-Rot sah. Trotz Überzahl reichte es für Leutkirch nicht zum Sieg. Baindt steht nun bei 14 Punkten auf Platz fünf, Leutkirch belegt mit sieben Zählern Rang 15. Für den FC war es der erste Punkt nach drei Niederlagen in Folge. .

---



Der Außenseiter Dostluk sorgte für die Sensation des Spieltags. Assami Adam (51.) und Pietro Montano (66.) trafen und bescherten dem Aufsteiger den zweiten Saisonsieg. Oberzell kassierte die zweite Saisonniederlage. Während Dostluk das Punktekonto auf sechs verbessern konnte, bleibt Oberzell mit 19 Zählern erstmal bei einem Spiel mehr Tabellenführer.

---



Eine bittere Niederlage musste Eschach hinnehmen. Ein Eigentor von Sebastian Zeh (1.) sorgte für die frühe Führung der Gastgeber, doch Paul Oelhaf (34.) und Timo Stölzle (46.) sorgten für die Wende. In der 82. Minute vergab Louis Lange per Foulelfmeter die Chance zum Ausgleich. Eschach bleibt mit 16 Punkten auf Platz 3, während Aichstetten mit 13 Zählern auf Platz neuen vorrückt.





