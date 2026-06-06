Dostluk steigt ab, Bergatreute holt sich den Relegationsplatz

Der SV Oberzell musste sich gegen einen unangenehmen Gegner lange strecken, hielt dem Druck aber stand und sicherte sich einen knappen Auswärtssieg. Timo Stölzle brachte den SV Aichstetten in der 3. Minute in Führung, Jason Müller glich in der 39. Minute aus, ehe Lenny Joel Leinsle in der 70. Minute die Partie drehte. Oberzell schließt die Saison mit 65 Punkten auf Rang zwei ab und darf in der Relegation noch auf den Aufstieg hoffen. Aichstetten bleibt bei 40 Punkten und beendet seine Aufstiegssaison auf Rang zwölf. ---



Der FV Bad Waldsee hat sich mit einem klaren Heimsieg aus einer schwierigen Saison verabschiedet. Hannes Martin traf in der 7. Minute, Henry Wiest in der 14. Minute, Fabian Nadig verkürzte in der 31. Minute, ehe Pascal Stokic in der 51. Minute und Max Renz in der 54. Minute alles klarmachten. Bad Waldsee bleibt trotz des Erfolgs mit 24 Punkten Tabellenletzter. Für den FC Leutkirch, der bereits als zweiter Absteiger feststand, endete die Saison mit 27 Punkten auf Rang 16.

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Der SV Bergatreute hat sich in einem Spiel unter höchster Anspannung mit letzter Kraft über die Linie gerettet und zumindest den direkten Abstieg verhindert. Noah Hecht brachte die Gastgeber in der 25. Minute in Führung, Ousman Cham erhöhte in der 27. Minute auf 2:0, ehe Yannic Huber in der 87. Minute nur noch verkürzen konnte. Weil parallel der FC Dostluk Friedrichshafen verlor, bleibt Bergatreute mit 34 Punkten auf Rang 14 und rettet sich in die Abstiegsrelegation. Der SV Vogt beendet die Saison nach der Niederlage mit 41 Punkten auf Rang elf.

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Der TSV Tettnang erwischte einen furiosen Start und entschied die Partie praktisch in den ersten Minuten. Gianluca Vulpis traf in der 2. Minute zum 1:0, Tim Letsche legte in der 5. Minute das 2:0 nach. Tettnang beendet die Saison damit mit 49 Punkten auf Rang acht und schiebt sich noch vor mehrere Konkurrenten im engen Mittelfeld. Die SGM Unterzeil/Seibranz bleibt trotz der Niederlage mit 51 Punkten Dritter, weil die Konkurrenz dahinter ebenfalls patzten.

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Zwischen dem SV Maierhöfen/Grünenbach und dem TSV Meckenbeuren entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Mannschaften mehrfach antworteten. Felix Stöckler traf in der 4. Minute zum 0:1, Sascha Brauner glich in der 22. Minute aus, Elias Gresser stellte in der 32. Minute auf 1:2 und Lars Schwarzenbach rettete in der 87. Minute noch das Remis. Maierhöfen/Grünenbach beendet die Saison mit 51 Punkten auf Rang drei. Meckenbeuren schließt mit 43 Punkten auf Platz zehn ab.

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Die TSG Ailingen fegte mit einem wuchtigen Start über den VfL Brochenzell hinweg und ließ keinen Zweifel an der Kräfteverteilung dieses Nachmittags. Dean Fiegle traf in der 5. und 11. Minute, Ömer Faruk Avci erhöhte in der 8. Minute früh auf 3:0, ehe Jannis Kohler in der 67. Minute den Schlusspunkt setzte. Ailingen springt mit 50 Punkten noch auf Rang fünf und beendet die Saison mit einem starken Schlusspunkt. Brochenzell fällt nach dem klaren Rückschlag mit ebenfalls 50 Punkten auf Rang sechs zurück.

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Der FV Ravensburg II hat in einem lebhaften Spiel noch einmal Offensivkraft und Widerstandsfähigkeit gezeigt. Ein Eigentor von Enes Elibol brachte den SV Baindt in der 19. Minute in Führung, Philip Zimmermann glich in der 23. Minute aus, Daniel Wiebe traf in der 30. Minute zum 2:1, Jan Fischer stellte in der 69. Minute auf 2:2, bevor Andrey Tkarov in der 74. Minute und erneut Philip Zimmermann in der 89. Minute die Parite entschieden. Ravensburg II schließt die Runde mit 44 Punkten auf Rang neun ab. Der SV Baindt ist nach der Niederlage mit 49 Punkten Siebter.

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In Weingarten verdichtete sich das ganze Drama dieses letzten Spieltags, und am Ende blieb für den FC Dostluk Friedrichshafen nur bittere Leere. Umeyr Avci brachte die Gäste in der 38. Minute in Führung, doch Max Bölle glich in der 45. Minute aus, Sviatoslav Melnyk drehte die Partie in der 50. Minute, Adrian Weitzer traf in der 90.+4 Minute zum 3:1. Pietro Montano sah in der 74. Minute noch Gelb-Rot. Weingarten rettet sich mit diesem Sieg auf 38 Punkte und macht den Klassenerhalt perfekt. Dostluk bleibt bei 34 Punkten stehen, verliert das entscheidende direkte Duell und muss als dritter direkter Absteiger den bitteren Gang in die Kreisliga A antreten.





