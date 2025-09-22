Dostluk gelingt erster Sieg, SV Vogt gewinnt Verfolgerduell

---





Schon in der 37. Minute brachte Steffen Friedrich die Gastgeber in Führung und ließ die 594 Zuschauer jubeln. Es war die Belohnung für eine gute Anfangsphase. Doch Eschach bewies einmal mehr, warum das Team ebenfalls im oberen Tabellenbereich angesiedelt ist. In der 57. Minute war es Sebastian Sprenger, der den Ausgleich markierte und den Spielstand auf 1:1 stellte. Beide Teams drängten in der Schlussphase auf die Entscheidung, doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen. --- Fr., 19.09.2025, 19:00 Uhr SV Bergatreute Bergatreute TSG Ailingen TSG Ailingen 1 0 Emotionen pur bot die Partie in Bergatreute. Schon in der 4. Minute brachte Nico Kölbel die Hausherren mit seinem Treffer in Führung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem die Gäste aus Ailingen nicht die nötige Durchschlagskraft fanden. Die knappe Führung hielt bis zum Abpfiff, sodass die Gastgeber wichtige Punkte einfahren konnten. Für die TSG Ailingen dagegen war es ein Rückschlag. ---

Das Kellerduell bot Dramatik bis in die Nachspielzeit. Marvin Ringer traf per Foulelfmeter in der 13. Minute zur Führung für Leutkirch, ehe Dobrisav Sijakovic (28.) und Umeyr Avci (55.) die Partie drehten. Ringer glich nach 65 Minuten aus, doch Assami Adam sorgte in der 90.+1 Minute für den ersten Saisonsieg der Gäste unter dem neuen Trainer Giovanni Rizzo. Leutkirch bleibt mit sechs Punkten im Tabellenkeller, Dostluk schöpft mit drei Zählern neue Hoffnung. ---

Im direkten Verfolgerduell setzte sich der SV Vogt knapp durch. Manfred Kraus erzielte bereits in der 14. Minute das entscheidende Tor. Vogt versäumte es in der Schlussphase ein weiteres Tor nachzulegen und brachte jedoch die knappe Führung über die Zeit. Vogt baute sein Punktekonto auf 16 aus und bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze, während Baindt mit 13 Punkten Platz fünf belegt. ---

Die SGM Unterzeil/Seibranz feierte einen klaren Heimsieg und verschaffte sich Luft im Tabellenkeller. Noah Roggors (25.), René Dobler (51.) und Chris Widler (57.) sorgten für die Treffer. Brochenzell spielte ab der 31. Minute in Unterzahl, nachdem Manuel Burkhart wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Unterzeil hat nun acht Punkte, Brochenzell verharrt bei elf Zählern. ---

Ein turbulentes Spiel endete mit einem gerechten Unentschieden. Nils Maurer (30.) und Jonas Huchler (43.) brachten Tettnang in Führung, ehe Sascha Brauner (44.) und Elias Metzger (65.) für Maierhöfen ausglichen. Maurer sah zudem in der 61. Minute Gelb-Rot. Tettnang verbesserte sich auf acht Punkte, Maierhöfen bleibt mit 17 Zählern erster Verfolger von Spitzenreiter Oberzell.

Vor 170 Zuschauern lieferte sich Bad Waldsee ein packendes Kellerduell mit der zweiten Mannschaft des FV Ravensburg. Benjamin Rabic traf per Foulelfmeter in der 28. Minute zur Führung für die Gäste, Lars Stöckler glich drei Minuten später mit einem Handelfmeter aus. Erneut Rabic (81.) sorgte für die Entscheidung, während Philip Zimmermann in der 47. Minute nach Gelb-Rot vom Platz musste. Ravensburg II kletterte mit acht Punkten auf Rang 13, Bad Waldsee bleibt mit zwei Zählern Schlusslicht. ---