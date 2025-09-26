Dostluk empfängt Spitzenreiter Oberzell, Derby in Weingarten

---





So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SV Weingarten Weingarten FV Bad Waldsee Bad Waldsee 15:00 live PUSH



Der SV Weingarten hat mit dem 3:0 in Aichstetten ein Ausrufezeichen gesetzt und steht mit elf Punkten auf Platz sechs. Nun empfängt er mit dem FV Bad Waldseem das Schlusslicht, das bislang noch keinen Sieg feiern konnte. Mit nur zwei Zählern ist Bad Waldsee Vorletzter und möchte jedoch im Derby etwas mitnehmen. Weingarten gilt als klarer Favorit, darf den Gegner jedoch nicht unterschätzen.

---



Für den FV Ravensburg II geht es darum, den Aufwärtstrend nach dem 2:1 in Bad Waldsee zu bestätigen. Mit acht Punkten steht der FV aktuell auf Platz13. Der SV Bergatreute reist mit zehn Zählern an und will nach dem 1:0-Sieg gegen Ailingen weiter nach oben klettern. Beide Teams trennen nur zwei Punkte.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSG Ailingen TSG Ailingen TSV Tettnang TSV Tettnang 15:00 live PUSH



Ailingen verlor zuletzt knapp in Bergatreute, während Tettnang ein beachtliches 2:2 gegen Maierhöfen erkämpfte. Ailingen belegt mit 11 Punkten Rang sieben, während Tettnang drei Punkte dahinter auf Platz 12 steht. Für Tettnang geht es darum den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu halten, während Ailingen sich wieder nach oben orientieren möchte.

---



Meckenbeuren warten seit sechs Spielen auf den nächsten Sieg und liegt mit acht Punkten nur knapp über dem Strich. Gegner Unterzeil/Seibranz konnte zuletzt mit dem 3:0 gegen Brochenzell ein Ausrufezeichen setzen und hat ebenfalls acht Zähler. Damit steht ein Sechs-Punkte-Spiel an, der Sieger dieser Partie dürfte ins Tabellenmittelfeld vorrücken.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr VfL Brochenzell Brochenzell SV Vogt SV Vogt 15:00 live PUSH



Der VfL Brochenzell blieb am vergangenen Wochenende in Unterzeil chancenlos und steht mit elf Punkten auf Platz acht. Der SV Vogt dagegen gewann das Spitzenspiel gegen Baindt knapp und hält mit 16 Zählern als Tabellenvierter Kontakt zur Spitze. Mit 21 Toren gehört Vogt zu den offensivstärksten Teams der Liga. Für Brochenzell wird diese Partie es ein echter Prüfstein.

---

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr SV Baindt SV Baindt FC Leutkirch FC Leutkirch 13:00 PUSH



Der SV Baindt rangiert mit 13 Punkten in der Verfolgergruppe und will nach der knappen Niederlage in Vogt zurück in die Spur finden. Der FC Leutkirch kassierte zuletzt die bittere 2:3-Heimpleite gegen Dostluk und steckt mit sechs Punkten auf Rang 15 fest. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Baindt eine Enttäuschung. Jedoch möchte Leutkirch nach dem Trainerwechsel nun endlich die nächsten Puntke holen.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk SV Oberzell SV Oberzell 15:00 PUSH



Aufsteiger Dostluk feierte in Leutkirch endlich den ersten Saisonsieg, steckt mit drei Punkten aber weiter im Tabellenkeller. Mit dem SV Oberzell kommt nun der Spitzenreiter, der seine Position durch das 1:1 im Topspiel gegen Eschach behaupten konnte. Mit 19 Punkten ist Oberzell die konstanteste Mannschaft der Liga. Für Dostluk ist es eine Mammutaufgabe, während Oberzell als klarer Favorit antritt.

---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TSV Eschach TSV Eschach SV Aichstetten Aichstetten 15:00 PUSH



Der TSV Eschach musste sich zuletzt in Oberzell mit einem 1:1 begnügen, belegt aber mit 16 Punkten auf Platz drei. Der SV Aichstetten kassierte mit dem 0:3 gegen Weingarten eine empfindliche Heimniederlage und liegt mit zehn Zählern afu Platz 10. Für Eschach zählt nur ein Sieg, um im Rennen um die Spitze zu bleiben. Aichstetten will dagegen Wiedergutmachung betreiben.





