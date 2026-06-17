Dostluk bindet Steffahn und Wand für den Neustart

– Foto: André Nückel

Der VfR Dostluk Osterode kann bei seinen Planungen für die Saison 2026/27 zwei wichtige Personalien vermelden. Mit Max Steffahn und Jonas Wand haben zwei vielseitige Leistungsträger ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Beide sollen eine zentrale Rolle beim angestrebten Wiederaufstieg aus der Kreisliga spielen.

Besonders erfreulich ist aus Sicht des Vereins die Zusage von Max Steffahn. Der Außenbahnspieler wechselte erst in der Winterpause vom VfL Herzberg 08 nach Osterode und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einer festen Größe im Team. Mit seiner Schnelligkeit, seiner Zielstrebigkeit und seinem hohen Einsatzwillen konnte er sich schnell einen Stammplatz erarbeiten und ein Tor in zwölf Einsätzen erzielen..

Hinzu kommt seine Flexibilität. Steffahn ist sowohl auf den offensiven als auch auf den defensiven Außenpositionen einsetzbar und bietet seinem Trainer dadurch verschiedene taktische Möglichkeiten. Entsprechend groß ist die Bedeutung seiner Verlängerung für die kommende Saison. Auch menschlich habe sich der Neuzugang laut Verein hervorragend integriert und sei zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft geworden.

Neben Steffahn bleibt auch Jonas Wand ein Teil des Neustarts in der Kreisliga. Der Allrounder trägt seit rund eineinhalb Jahren das Trikot des VfR Dostluk Osterode und hat sich in dieser Zeit als verlässlicher Teamspieler etabliert. in dieser Saison kommt er auf 19 Spiele und ein Tor.

Seine größte Stärke liegt in seiner Vielseitigkeit. Wand kann auf nahezu jeder Position eingesetzt werden und stellt sich nach Angaben des Vereins stets in den Dienst der Mannschaft. Unabhängig von seiner Rolle auf dem Platz gilt er als zuverlässiger Leistungsträger, der dort aushelft, wo er gebraucht wird.

Darüber hinaus wird seine Bedeutung auch abseits des Spielfelds hervorgehoben. Mit seiner hilfsbereiten Art und seiner positiven Einstellung trage er maßgeblich zum Zusammenhalt innerhalb des Teams bei und übernehme Verantwortung für das Mannschaftsgefüge.