Dostal nimmt die Leistungsträger in die Pflicht

Am Sonntag steht einiges auf dem Spiel. "Ich bin sicher, dass es eine gute Trainingswoche wird und die Jungs das Tempo erhöhen", sagt Christoph Dostal und führt weiter aus, "dann klappt das auch am Sonntag."

Der Sportchef der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal weiß aber, dass das Heimspiel gegen den VfR Gommersdorf kein Selbstläufer wird. Der Mitaufsteiger aus dem Odenwald hat vor Wochenfrist mit seinem Heimsieg gegen den FC-Astoria Walldorf II aufhorchen lassen und somit die Sinne im Heidelberger Osten geschärft. Bislang läuft es durchwachsen für den Landesliga-Meister, der positive Gesamteindruck nach sechs Partien hat sich aufgrund von drei Niederlagen in Folge ins Negative gedreht. "Ich bin tatsächlich nicht zufrieden, bei uns ist es nämlich so, dass einige noch nicht das Optimale aus ihren Möglichkeiten herausgeholt haben und die Gegner teilweise mehr Siegeswille hatten", spricht Dostal die Verbesserungspotenziale an. Explizit richtet er sich an die Führungsspieler und sagt: "Gerade von Tyrese Dia, Timo Raab, Daniel Heinen und Noureddin Goudar verlange ich, dass sie voranschreiten."

Gegen das Schlusslicht ist ein Heimsieg Pflicht, um einen direkten Konkurrenten zu distanzieren und sich gleichzeitig von den Abstiegsrängen zu verabschieden. Zunächst hat sich der FC-Astoria Walldorf II mit vier Siegen in Serie eindrucksvoll an die Spitzengruppe herangekämpft, doch dann folgte die Ernüchterung. "Es ist wie so oft im Fußball, Mentalität hat Qualität geschlagen", sagt Andreas Kocher zur 1:3-Schlappe beim bis dato punktlosen Schlusslicht VfR Gommersdorf.