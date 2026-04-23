"Dossene" trotzt der gewöhnungsbedürftigen Situation Landesliga Rhein-Neckar +++ Während Cheftrainer Seydou Sy an den Spieltagen gesperrt ist, ist sein Co. Dirk Hormuth für den FC zuständig und hat den Klassenerhalt so gut wie eingetütet von red. · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Dossenheimer befinden sich auf dem besten Weg in Richtung zweites Landesliga-Jahr in Folge. – Foto: Foto Pfeifer

Keiner wusste, wie sich die bis zum Saisonende laufende Sperre für Seydou Sy, den Trainer des FC Dossenheim, auswirken würde. Mittlerweile steht fest, die Mannschaft hat die ungewohnte Situation souverän gemeistert und steht kurz vor dem anvisierten Klassenerhalt.

Haben Sie schon den Klassenerhalt gefeiert? Es wird wahrscheinlich nirgends einen Fußballtrainer geben, der irgendetwas feiert, ehe es rechnerisch feststeht. So auch Dirk Hormuth vom FC Dossenheim. "Nein, wir haben nicht gefeiert, befinden uns aber auf einem richtig guten Weg zum Klassenerhalt", sagt der Co-Trainer, der an den Spieltagen den gesperrten Seydou Sy vertritt (die RNZ berichtete). Folgende Aussage trifft er aber: "Im Normalfall sollte nichts mehr passieren." Am Sonntag winken bei einem Sieg 40 Punkte in Kirchardt. Haben Sie daran schon gedacht, schließlich ist diese Marke gerade für einen Aufsteiger ein erstrebenswertes Ziel? Das hat beim Aufsteiger jeder auf dem Schirm. "Klar, gerade in einer 18er Liga wissen wir, wie wichtig die 40er Marke als Ziel ist und die wollen wir jetzt vollmachen", sagt Hormuth. Die Chance dafür ist verlockend groß, bei der SG Kirchardt treffen die Dossenheimer jedenfalls auf eine Mannschaft, der in der Rückrunde fast gar nichts mehr gelingt und die beinahe wöchentlich Platzverweise hinnehmen muss. Der FCD-Coach merkt an, "dass es jetzt sehr gut passen würde, da wir danach mit Bammental und Srbija Mannheim zwei Bretter vor der Brust haben."

Aktuell betreuen Sie die Mannschaft an den Spieltagen für den Gesperrten Seydou Sy. Diese Situation ist sicher nicht ganz einfach. Wie hat sich das bislang eingespielt? "Diese Situation war gerade am Anfang schon gewöhnungsbedürftig", gibt Hormuth zu und ergänzt, "das hat den ganzen Verein verständlicherweise aufgewirbelt." Mittlerweile hat sich der 36-Jährige auf seine neue Rolle eingestellt und sagt schmunzelnd: "Für mich war es Neuland Ansprachen vor der Mannschaft zu halten, ich habe aber positive Rückmeldungen bekommen und das freut mich natürlich." Was bedeutet das für die Trainingsarbeit unter der Woche. Wie sind dabei die Rollen der Trainer verteilt? Das Training läuft im gewohnten Rahmen. Sy ist der Chefcoach und Hormuth unterstützt ihn wie bereits vor der Sperre. "Wir bereiten uns gezielt auf das jeweils anstehende Spiel vor und sprechen auch immer am Tag davor ausführlich miteinander", so der Co. Am Spieltag selbst steht der 36-Jährige alleine in der Verantwortung, hält die Ansprachen und nimmt die Auswechslungen vor.