Dosquet verlässt Spelle

– Foto: Christoph Schulte

Nach sechs Jahren und 151 Pflichtspielen endet die Zeit von Leon Dosquet beim SC Spelle-Venhaus. Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt kurzfristig zum Oberliga-Rivalen Vorwärts Nordhorn. Ausschlaggebend ist vor allem der Wunsch nach mehr Spielzeit.

Dosquet war 2020 vom SV Meppen II nach Spelle gewechselt. Zuvor spielte er für Eintracht Emmeln und das damalige JLZ Emsland, mit dessen U17 und U19 ihm jeweils der Aufstieg in die Regionalliga gelang. Für den SCSV absolvierte der Abwehrspieler insgesamt 151 Pflichtspiele, darunter 28 Partien in der Regionalliga und zehn Begegnungen im Niedersachsenpokal. Vier Tore erzielte er im Speller Trikot.

Wie der SC Spelle-Venhaus auf seinen vereinseigenen Kanälen mitteilt, gibt es kurzfristig noch eine Veränderung im Kader des Oberligisten. Leon Dosquet verlässt die Schwarz-Weißen und schließt sich Liga-Rivale Vorwärts Nordhorn an. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger gehörte zu den dienstältesten Spielern im Speller Aufgebot.

Mit dem SCSV feierte Dosquet zudem die Niedersachsenmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nord.

In den ersten vier Pflichtspielen der laufenden Saison kam der 27-Jährige nicht zum Einsatz. Seine Entscheidung sei allerdings nicht aufgrund der sportlichen Konkurrenzsituation gefallen. Daran habe er bis vor wenigen Tagen nicht gedacht. Vielmehr sehe er aktuell keine Perspektive und wolle unbedingt spielen.

Bei der Suche nach einem neuen Verein spielte auch die Erreichbarkeit eine Rolle. Von Haren und seinem Studienort Münster sollte das neue Ziel logistisch passen, zugleich wollte Dosquet möglichst in der Oberliga Niedersachsen bleiben. Vorwärts Nordhorn bezeichnet er deshalb als „sportlich die beste Lösung“.

Ganz unbekannt ist das neue Umfeld für den Innenverteidiger nicht. Im Team von Trainer Viktor Maier trifft er unter anderem auf Niklas Harms-Ensink, der in der vergangenen Saison noch die Farben des SCSV trug. Mit Vorwärts-Kapitän Tom Hopp stand Dosquet bereits beim JLZ Emsland gemeinsam auf dem Platz.

Abschied im Guten – Wiedersehen im Oktober

Dosquet betont, dass er den SC Spelle-Venhaus im Guten verlasse. Trainer Henry Hupe bezeichnete die Trennung als schade und den Innenverteidiger als charakterlich starken Typen. Gleichzeitig könne er nachvollziehen, dass Dosquet mit seiner aktuellen Rolle nicht zufrieden sei und sich mehr Spielzeit erhoffe.

Auch der Sportliche Leiter Tobias Harink bedauert die Entscheidung. Dosquet sei sowohl sportlich als auch menschlich anerkannt und habe sich bis zuletzt voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Seinen Wunsch nach mehr Spielzeit könne der Verein jedoch nachvollziehen und habe ihm deshalb die Freigabe erteilt. Der Wechsel sei laut Harink fair und transparent abgelaufen.

Lange müssen beide Seiten auf ein Wiedersehen nicht warten. Am 23. Oktober empfängt der SC Spelle-Venhaus Vorwärts Nordhorn um 19.30 Uhr zum Flutlicht-Derby im Getränke Hoffmann Stadion. Dann könnte Dosquet erstmals als Gegner an seine langjährige Wirkungsstätte zurückkehren.