Dosenöffner Lorch und zwei Mal Budimbu führen Bocholt auf Siegerstraße

Lotte hatte zunächst mehr vom Spiel, der FCB musste sich nach der eigenen Negativphase noch etwas finden. Die Gäste konnten daraus aber nur bedingt Profit schlagen. Mit Fortschreiten der ersten Hälfte wurde der FCB stärker und schlug auch noch im richtigen Moment zu.

Arnold Budimbu setze sich auf der rechten Seite dynamisch gegen seinen Gegenspieler durch, zog ins Zentrum und fand dort den freistehenden Marvin Lorch, der die Kugel nur noch über die Linie drücken musste (32.). Lotte musste sich in der Folge fangen, der FCB legte stattdessen nach. Lorch steckte bei einem schnellen Konter durch auf Stipe Batarilo, der im Strafraum von hinten gelegt wurde. Den folgerichtigen Strafstoß übernahm Budimbu, der Laurenz Beckemeyer verlud und zur beruhigenden Pausenführung verwandelte (41.).

Lotte kommt kurzzeitig noch einmal heran

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der FCB erneut eiskalt. Nach einem eröffnenden Ball aus der eigenen Hälfte war Jan Holldack auf und davon, behauptete sich mit einem Gegenspieler im Rücken und verwandelte auch zum dritten Treffer (64.). Diesmal ließ die Antwort der Gäste aber nicht allzu lange auf sich warten. Nach einem Eckstoß hielt Franko Uzelac den Schädel in die Flugbahn und ließ Keeper Lucas Fox keine Abwehrchance (64.). Lotte schnupperte noch einmal am Comeback, wurde aber relativ schnell wieder enttäuscht. Nachdem Patrick Kurzen ballfern im Strafraum zu Fall gebracht wurde, behielt Budimbu auch für seinen zweiten Treffer vom Elfmeterpunkt die Nerven (78.). In der Schlussphase hatte auch noch Nicolas Hirschberger die Chance zum dritten Treffer vom Punkt, doch Beckemeyer parierte (86.). Insgesamt dennoch ein überzeugender Erfolg des FCB, der damit im Tableau an Lotte vorbeizieht in die persönliche Durststrecke beendet.