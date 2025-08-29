Dortmunder Verteidiger trifft 3-mal in Folge – "Nicht damit gerechnet"

Mit sieben geholten Punkten steht der Holzwickeder SC nach den ersten drei Spieltagen in der Westfalenliga Staffel 2 äußerst gut dar. Nur die DJK TuS Hordel, die SpVgg Horsthausen und der DSC Wanne-Eickel haben zum Saisonstart mehr Punkte geholt. Dass man in Holzwickede so gut aus der Sommerpause gekommen ist, liegt auch an den guten Leistungen – sowohl offensiv als auch defensiv – ihres Abwehrspielers, Jan Nielinger.
Denn der 24-Jährige hat sich bislang in jedem Ligaspiel einmal in die Torschützenliste eintragen können – und das als Verteidiger. Am vergangenen Spieltag gelang Nielinger sogar der goldene Treffer zum 1:0-Heimsieg über den RSV Meinerzhagen. "Nach der Vorbereitung habe ich auf jeden Fall damit gerechnet, in dieser Saison das ein oder andere Tor zu erzielen. Dass ich jedoch nach drei Spielen drei Tore habe, damit habe ich nicht gerechnet", erklärt Nielinger im Interview mit FuPa Westfalen.
Bereits in der Saisonvorbereitung zeigte die Formkurve von Nielinger und dem HSC nach oben. Dem aktuellen Oberliga-Spitzenreiter SV Lippstadt 08 trotzte man ein 3:3 ab. Beim Hecker Cup war erst im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Türkspor Dortmund Schluss. Auf dem Weg dorthin kegelte der HSC den ambitionierten Oberligisten aus Aplerbeck aus dem Turnier (2:1). Beim bekannten Dortmunder Vorbereitungsturnier war Nielinger ebenfalls zweimal direkt erfolgreich. "Ich bin in dieser Saison so fit wie noch nie. Ich habe mich in der Vorbereitung bestens auf die Saison vorbereitet, sodass meine Samen langsam Früchte tragen", ist Nielinger stolz.
Anfang August startete der gebürtige Werner schließlich seine persönliche Torserie. Erst beim 4:1-Auftaktsieg gegen die SpVg Hagen 11, dann beim 2:2 bei Westfalia Herne, jeweils per Kopf, und dann am vergangenen Sonntag beim knappen Heimerfolg gegen Meinerzhagen. Kein anderer Spieler im Kader des Holzwickeder SC hat aktuell mehr Tore als der Abwehrspieler auf dem Konto. Klar, dass das zum Thema in der Kabine wird. "In der Vorbereitung habe ich auch schon sechs, sieben Tore erzielt. Da habe ich spaßeshalber zu unserem Torjäger aus der Vorsaison, Maurice Modrzik, gesagt, dass ich diese Saison mehr Tore erziele als er. Mal gucken, wann und ob er mich noch einholt", scherzt Nielinger.
Dass Nielinger zuletzt so außergewöhnlich oft netzen konnte, liegt auch an einer kleinen Umstellung bei Standardsituationen des HSC. "In der letzten Saison habe ich alle Standards geschossen. Da hatte ich nicht die Möglichkeit, meine eigenen Ecken zu verwerten", erklärt Jan Nielinger. "Aktuell schieße ich die direkten Standards. Ecken und Halbfeldflanken übernehmen andere Spieler, sodass ich dann dazu da bin, diese zu verwerten."
Unter Trainer Kurtulus "Kutte" Öztürk ist Jan Nielinger mittlerweile in der Defensive gesetzt. Er habe ihm vor der Saison gesagt, "was er von mir erwartet und was ich erreichen kann, wenn ich jetzt liefere. Seitdem haben wir nicht nochmal gesprochen, aber ich denke, die Leistungen sprechen für sich." Zu dem 45-Jährigen pflege Nielinger ein sehr gutes Verhältnis. "Er gibt alles für die Mannschaft und den Verein."
Dass Jan Nielinger zuletzt drei Tore in einer Saison gelangen, schaffte der 24-Jährige bislang nur einmal. 2021/22 schoss er im Dress des damaligen Westfalenligisten BV Westfalia Holzwickede ebenfalls drei Tore. Nur noch ein Treffer fehlt ihm, um diesen persönlichen Bestwert zu toppen. Auch dort war er unter Trainer Marko Schott gesetzt. "Bei Wickede konnte ich meine ersten Erfahrungen in der Westfalenliga sammeln. Mittlerweile bin ich zu einem der besten Verteidiger in Dortmund gereift und will nun unbedingt mit Holzwickede den nächsten Schritt gehen."
Mit dem HSC will Jan Nielinger so lange wie möglich oben mitspielen. "Ich traue meiner Mannschaft auf jeden Fall zu, in die Top 3 zu kommen", ist er sich auch anhand der positiven Ergebnisse aus der Sommervorbereitung, wie gegen Lippstadt und Aplerbeck, sicher. "Da konnte man schon sehen, dass mit uns zu rechnen ist." Alles in allem traue er sich selbst auch zu, positionstechnisch mal weiter vorne anzugreifen. Schließlich kickte er den Großteil seiner Jugendlaufbahn im Angriff. Seine Stärken sieht Jan Nielinger trotzdem eher hinter den Offensivreihen. "Insgesamt helfe ich meiner Mannschaft jedoch am besten, wenn ich hinten den Kasten sauber halte."