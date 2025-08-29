Jan Nielinger ist als Verteidiger aktuell der Toptorjäger des Holzwickeder SC. – Foto: Matthias Keil

Dortmunder Verteidiger trifft 3-mal in Folge – "Nicht damit gerechnet" Der Holzwickeder SC ist mehr als solide in die neue Westfalenliga-Saison gestartet. Verlinkte Inhalte Westfalenliga St. 2 Holzwickeder SC Jan Nielinger

Mit sieben geholten Punkten steht der Holzwickeder SC nach den ersten drei Spieltagen in der Westfalenliga Staffel 2 äußerst gut dar. Nur die DJK TuS Hordel, die SpVgg Horsthausen und der DSC Wanne-Eickel haben zum Saisonstart mehr Punkte geholt. Dass man in Holzwickede so gut aus der Sommerpause gekommen ist, liegt auch an den guten Leistungen – sowohl offensiv als auch defensiv – ihres Abwehrspielers, Jan Nielinger.

Denn der 24-Jährige hat sich bislang in jedem Ligaspiel einmal in die Torschützenliste eintragen können – und das als Verteidiger. Am vergangenen Spieltag gelang Nielinger sogar der goldene Treffer zum 1:0-Heimsieg über den RSV Meinerzhagen. "Nach der Vorbereitung habe ich auf jeden Fall damit gerechnet, in dieser Saison das ein oder andere Tor zu erzielen. Dass ich jedoch nach drei Spielen drei Tore habe, damit habe ich nicht gerechnet", erklärt Nielinger im Interview mit FuPa Westfalen. Bereits in der Saisonvorbereitung zeigte die Formkurve von Nielinger und dem HSC nach oben. Dem aktuellen Oberliga-Spitzenreiter SV Lippstadt 08 trotzte man ein 3:3 ab. Beim Hecker Cup war erst im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Türkspor Dortmund Schluss. Auf dem Weg dorthin kegelte der HSC den ambitionierten Oberligisten aus Aplerbeck aus dem Turnier (2:1). Beim bekannten Dortmunder Vorbereitungsturnier war Nielinger ebenfalls zweimal direkt erfolgreich. "Ich bin in dieser Saison so fit wie noch nie. Ich habe mich in der Vorbereitung bestens auf die Saison vorbereitet, sodass meine Samen langsam Früchte tragen", ist Nielinger stolz.

Im Einsatz beim Hecker Cup: Jan Nielinger im Zweikampf mit ASC-Stürmer Rafael Camprobin. – Foto: Javad Mohammadpour

Anfang August startete der gebürtige Werner schließlich seine persönliche Torserie. Erst beim 4:1-Auftaktsieg gegen die SpVg Hagen 11, dann beim 2:2 bei Westfalia Herne, jeweils per Kopf, und dann am vergangenen Sonntag beim knappen Heimerfolg gegen Meinerzhagen. Kein anderer Spieler im Kader des Holzwickeder SC hat aktuell mehr Tore als der Abwehrspieler auf dem Konto. Klar, dass das zum Thema in der Kabine wird. "In der Vorbereitung habe ich auch schon sechs, sieben Tore erzielt. Da habe ich spaßeshalber zu unserem Torjäger aus der Vorsaison, Maurice Modrzik, gesagt, dass ich diese Saison mehr Tore erziele als er. Mal gucken, wann und ob er mich noch einholt", scherzt Nielinger.