Dortmunder Damen-Hallenmasters 2025 – Jetzt Tickets sichern!

Auch in diesem Winter finden die Dortmunder Damen-Hallenmasters in der Sporthalle Nette statt. Das traditionsreiche Turnier bietet erneut ein stark besetztes Teilnehmerfeld mit zahlreichen Teams aus Dortmund und dem Umland.

Besonderes Highlight: Die erste Damenmannschaft von Borussia Dortmund sorgt erneut für Spannung und garantiert ein sportliches Topteam auf dem Spielfeld.

Die Vorrunde wird am Samstag, 20. Dezember 2025, ausgespielt. Gruppe 1 besteht aus TuRa Asseln, der FSG Hagen, dem SV Eintracht Dorstfeld, DJK TuS Körne, der TSG herdecke Herdecke und dem TV Brechten.

In Gruppe 2 treten DJK SF Nette, die Sportfreunde Sölderholz, der SC Berchum Garenfeld, die SG Gahmen 24/74, der Wambeler SV sowie Borussia Dortmund an. Die jeweils zwei bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Endrunde.

Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr der neu formierten FSG Spvg Hagen 1911 / TSV Dahl. Nach dem Zusammenschluss beider Vereine hat sich das Team personell verstärkt und arbeitet daran, sich sportlich wie strukturell langfristig stabil aufzustellen. Das Hallenmasters bietet dafür eine ideale Plattform, um Spielpraxis zu sammeln und den eigenen Fortschritt zu präsentieren.

Interessierte Spielerinnen können sich beim TSV Dahl melden – per E-Mail an socialmedia-tsvdahl@outlook.de oder über Instagram unter @tsvdahldamen bzw. @hagen11frauen.

