Dortmund zieht Genk-Juwel – Schalke baut auf Dzeko-Power

Borussia Dortmund hat das zähe Feilschen beendet und den Wechsel des 18-jährigen Offensiv-Juwels Konstantinos Karetsas vom KRC Genk offiziell gemacht. Der griechische Nationalspieler unterschreibt beim BVB einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Mit einer Sockelablöse von 30 Millionen Euro – die durch Bonuszahlungen auf 32 Millionen Euro anwachsen kann – avanciert Karetsas zum Rekordabgang der Belgier.
Nur wenige Kilometer weiter westlich sorgt der FC Schalke 04 für eine emotionale Nachricht: Torgarant Edin Džeko hängt noch ein Jahr dran. Der 40-jährige Sturmveteran, der maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der Königsblauen hatte, unterzeichnete ein neues Arbeitspapier für die kommende Bundesliga-Saison. Schattenspender für die Knappen-Euphorie: Ein geplanter Transfer von Jesper Lindstrøm (SSC Neapel) platze im letzten Moment, zudem drohen Robin Gosens und Dejan Ljubicic nach Testspiel-Blessuren vorerst auszufallen.
In Italien sorgt vor allem Juventus Turin für Schlagzeilen. Die „Alte Dame“ schnappte sich nicht nur Bayer Leverkusens Mittelfeld-Talent Kerim Alajbegovic für stolze 30 Millionen Euro, sondern holte auch Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain zurück in die Serie A.Gleichzeitig bleibt der Kader von Bayer 04 Leverkusen im Umbruch. Während Abwehrspieler Abdoulaye Faye nach seiner Vertragsverlängerung bis 2031 leihweise zu Celta Vigo wechselt, steht die Ankunft von Linksverteidiger Miguel Gutiérrez unmittelbar bevor. Der Spanier reiste am Montag für rund 30 Millionen Euro Ablöse von Napoli nach Deutschland.
Auch auf der Insel laufen die Verhandlungstische heiß. Während Chelsea das argentinische Talent Valentín Barco mit einem Langzeitvertrag bis 2033 ausstattete, drängt Manchester United auf die Verpflichtung von Lewis Hall. In der Süper Lig zeichnet sich unterdessen ein hochkarätiges Tauziehen ab: Trabzonspor und Beşiktaş buhlen mit Nachdruck um die Gunst des vereinslosen Weltstars Mohamed Salah.
Chelsea holt Barco & bindet ihn langfristig: Valentín Barco wechselt zu den Blues und unterschreibt einen Mammutvertrag bis 2033.
Manchester United jagt Lewis Hall: United greift im Rennen um Linksverteidiger Lewis Hall ein, nachdem dieser eine Chelsea-Rückkehr abgelehnt hat.
Lyon verstärkt sich mit ÖFB-Legionär: Olympique Lyon sichert sich die Dienste des österreichischen Legionärs Bacher von Estoril Praia.
Kolo Muani zurück zu Juve: Juventus Turin holt Angreifer Randal Kolo Muani erneut von Paris Saint-Germain nach Italien.
Angeliño vor Spanien-Rückkehr: Ex-RB-Profi Angeliño absolviert seinen Medizincheck für einen Leihwechsel von der AS Rom zu Deportivo La Coruña.
Grealish vor Sprung nach Spanien? Atletico Madrid prüft laut Medienberichten eine Verpflichtung von Manchester-City-Outcast Jack Grealish.
Aufsteiger Venezia schlägt zu: Venezia leiht Mittelfeldakteur Simon Sohm von der Fiorentina mit Kaufoption aus.
Salah-Pokal in der Türkei: Trabzonspor und Beşiktaş buhlen intensiv um den weiterhin vereinslosen Superstar Mohamed Salah.
Pochettino verlängert als US-Coach: Mauricio Pochettino verlängert seinen Vertrag als Chefcoach der US-Nationalmannschaft bis 2030.
Drohungen gegen Southampton-Coach: Saints-Trainer Tonda Eckert enthüllte besorgniserregende Morddrohungen im Nachgang einer Spionage-Affäre
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