Dortmund zieht Genk-Juwel – Schalke baut auf Dzeko-Power Der Sommer-Transfermarkt steuert auf seinen Höhepunkt zu: Am heutigen Montag überschlagen sich die Ereignisse auf dem europäischen Fußball-Parkett. Während Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt ein echtes Ausrufezeichen setzt und in Belgien fündig wird, setzt ein Oldie im Revier seine bemerkenswerte Karriere fort. von Gerd Jung · Heute, 16:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Hasselberg

Dortmund zieht Genk-Juwel – Schalke baut auf Dzeko-Power Borussia Dortmund hat das zähe Feilschen beendet und den Wechsel des 18-jährigen Offensiv-Juwels Konstantinos Karetsas vom KRC Genk offiziell gemacht. Der griechische Nationalspieler unterschreibt beim BVB einen Fünfjahresvertrag bis 2031. Mit einer Sockelablöse von 30 Millionen Euro – die durch Bonuszahlungen auf 32 Millionen Euro anwachsen kann – avanciert Karetsas zum Rekordabgang der Belgier. Nur wenige Kilometer weiter westlich sorgt der FC Schalke 04 für eine emotionale Nachricht: Torgarant Edin Džeko hängt noch ein Jahr dran. Der 40-jährige Sturmveteran, der maßgeblichen Anteil am Wiederaufstieg der Königsblauen hatte, unterzeichnete ein neues Arbeitspapier für die kommende Bundesliga-Saison. Schattenspender für die Knappen-Euphorie: Ein geplanter Transfer von Jesper Lindstrøm (SSC Neapel) platze im letzten Moment, zudem drohen Robin Gosens und Dejan Ljubicic nach Testspiel-Blessuren vorerst auszufallen.

Großoffensive in Turin und Bewegung bei der Werkself In Italien sorgt vor allem Juventus Turin für Schlagzeilen. Die „Alte Dame“ schnappte sich nicht nur Bayer Leverkusens Mittelfeld-Talent Kerim Alajbegovic für stolze 30 Millionen Euro, sondern holte auch Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain zurück in die Serie A.Gleichzeitig bleibt der Kader von Bayer 04 Leverkusen im Umbruch. Während Abwehrspieler Abdoulaye Faye nach seiner Vertragsverlängerung bis 2031 leihweise zu Celta Vigo wechselt, steht die Ankunft von Linksverteidiger Miguel Gutiérrez unmittelbar bevor. Der Spanier reiste am Montag für rund 30 Millionen Euro Ablöse von Napoli nach Deutschland. Bewegung in der Premier League & Spektakel um Salah Auch auf der Insel laufen die Verhandlungstische heiß. Während Chelsea das argentinische Talent Valentín Barco mit einem Langzeitvertrag bis 2033 ausstattete, drängt Manchester United auf die Verpflichtung von Lewis Hall. In der Süper Lig zeichnet sich unterdessen ein hochkarätiges Tauziehen ab: Trabzonspor und Beşiktaş buhlen mit Nachdruck um die Gunst des vereinslosen Weltstars Mohamed Salah.