„Dortmund-Liga“: Das sind ihre 18 Gründungsmitglieder

Zur Saison 2026/27 bricht im Dortmunder Fußball eine neue Zeitrechnung an: Die zweigleisige A-Kreisliga ist Geschichte, dafür geht das Projekt „Dortmund-Liga“ an den Start. Der Verband des größten Kreises in Westfalen erhofft sich dadurch eine höhere Leistungsdichte und spannende Derbies. Die Reform hatte für die abgelaufene Spielzeit enorme Auswirkungen: Pro Staffel mussten acht Teams in die B-Liga absteigen, Relegationsspiele für die A-Liga-Qualifikation mussten ausgetragen werden und der Blick musste immer noch in die Bezirksliga gerichtet werden, wie viele Dortmunder Teams von dort absteigen.
Diese 18 Teams haben sich für die erste Saison der „Dortmund-Liga“ qualifiziert.
Aus der Bezirksliga Staffel 8 abgestiegen sind:
TV Brechten
VfL Kemminghausen
Über die Kreisliga A1 qualifiziert haben sich die Plätze 2-7:
BW Huckarde
RW Barop
RW Germania Westerfilde-Bodelschwingh
SuS Oespel-Kley
SV Westrich II
VfR Kirchlinde
Über die Kreisliga A2 qualifiziert haben sich die Plätze 3-7:
SV Körne 83
DJK TuS Körne
SF Sölderholz
Dorstfelder SC (die 1. Mannschaft übernimmt den Startplatz der 2. Mannschaft)
BV Brambauer
Über die Entscheidungsspiele qualifiziert haben sich:
TuS Eichlinghofen (zuvor 8. der KLA1; 3:1 gegen VfL Hörde)
FC Sandzak (Meister der KLB1; 10:3 gegen Preußen Lünen, Meister der KLB4)
Kirchhörder SC II (Meister der KLB2; 6:0 gegen TuS Eving Lindenhorst)
VfL Hörde (zuvor 8. der KLA2; 7:2 gegen Preußen Lünen)
TuS Eving Lindenhorst (Meister der KLB3; 4:3 gegen TSC Eintracht Dortmund, 9. der KLA1)