„Dortmund-Liga“: Das sind ihre 18 Gründungsmitglieder

Das Teilnehmerfeld der „Dortmund-Liga“ zur Saison 2026/27. – Foto: Google Earth / FuPa

Zur Saison 2026/27 bricht im Dortmunder Fußball eine neue Zeitrechnung an: Die zweigleisige A-Kreisliga ist Geschichte, dafür geht das Projekt „Dortmund-Liga“ an den Start. Der Verband des größten Kreises in Westfalen erhofft sich dadurch eine höhere Leistungsdichte und spannende Derbies. Die Reform hatte für die abgelaufene Spielzeit enorme Auswirkungen: Pro Staffel mussten acht Teams in die B-Liga absteigen, Relegationsspiele für die A-Liga-Qualifikation mussten ausgetragen werden und der Blick musste immer noch in die Bezirksliga gerichtet werden, wie viele Dortmunder Teams von dort absteigen.

Der TuS Eving Lindenhorst sicherte sich mit einem 4:3 gegen Eintracht Dortmund das letzte Ticket für die „Dortmund-Liga". – Foto: David Zimmer

Diese 18 Teams haben sich für die erste Saison der „Dortmund-Liga“ qualifiziert.

Über die Kreisliga A1 qualifiziert haben sich die Plätze 2-7: BW Huckarde RW Barop RW Germania Westerfilde-Bodelschwingh SuS Oespel-Kley SV Westrich II VfR Kirchlinde

Über die Kreisliga A2 qualifiziert haben sich die Plätze 3-7:

SV Körne 83

DJK TuS Körne

SF Sölderholz

Dorstfelder SC (die 1. Mannschaft übernimmt den Startplatz der 2. Mannschaft)

BV Brambauer

Über die Entscheidungsspiele qualifiziert haben sich:

TuS Eichlinghofen (zuvor 8. der KLA1; 3:1 gegen VfL Hörde)

FC Sandzak (Meister der KLB1; 10:3 gegen Preußen Lünen, Meister der KLB4)

Kirchhörder SC II (Meister der KLB2; 6:0 gegen TuS Eving Lindenhorst)

VfL Hörde (zuvor 8. der KLA2; 7:2 gegen Preußen Lünen)

TuS Eving Lindenhorst (Meister der KLB3; 4:3 gegen TSC Eintracht Dortmund, 9. der KLA1)