 2026-06-24T10:25:44.617Z

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„Dortmund-Liga“: Das sind ihre 18 Gründungsmitglieder

Alle Teilnehmer der eingleisigen Dortmunder A-Kreisliga stehen fest.

von Tom Vieth · Heute, 21:02 Uhr · 0 Leser
Das Teilnehmerfeld der „Dortmund-Liga“ zur Saison 2026/27.
Das Teilnehmerfeld der „Dortmund-Liga“ zur Saison 2026/27. – Foto: Google Earth / FuPa

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Kreisliga A1 Dortmund
Kreisliga A2 Dortmund
Oespel-Kley
BW Huckarde
RW Barop

Zur Saison 2026/27 bricht im Dortmunder Fußball eine neue Zeitrechnung an: Die zweigleisige A-Kreisliga ist Geschichte, dafür geht das Projekt „Dortmund-Liga“ an den Start. Der Verband des größten Kreises in Westfalen erhofft sich dadurch eine höhere Leistungsdichte und spannende Derbies. Die Reform hatte für die abgelaufene Spielzeit enorme Auswirkungen: Pro Staffel mussten acht Teams in die B-Liga absteigen, Relegationsspiele für die A-Liga-Qualifikation mussten ausgetragen werden und der Blick musste immer noch in die Bezirksliga gerichtet werden, wie viele Dortmunder Teams von dort absteigen.

Der TuS Eving Lindenhorst sicherte sich mit einem 4:3 gegen Eintracht Dortmund das letzte Ticket für die „Dortmund-Liga".
Der TuS Eving Lindenhorst sicherte sich mit einem 4:3 gegen Eintracht Dortmund das letzte Ticket für die „Dortmund-Liga". – Foto: David Zimmer

Diese 18 Teams haben sich für die erste Saison der „Dortmund-Liga“ qualifiziert.

Aus der Bezirksliga Staffel 8 abgestiegen sind:
TV Brechten
VfL Kemminghausen

Über die Kreisliga A1 qualifiziert haben sich die Plätze 2-7:
BW Huckarde
RW Barop
RW Germania Westerfilde-Bodelschwingh
SuS Oespel-Kley
SV Westrich II
VfR Kirchlinde

Über die Kreisliga A2 qualifiziert haben sich die Plätze 3-7:
SV Körne 83
DJK TuS Körne
SF Sölderholz
Dorstfelder SC (die 1. Mannschaft übernimmt den Startplatz der 2. Mannschaft)
BV Brambauer

Über die Entscheidungsspiele qualifiziert haben sich:
TuS Eichlinghofen (zuvor 8. der KLA1; 3:1 gegen VfL Hörde)
FC Sandzak (Meister der KLB1; 10:3 gegen Preußen Lünen, Meister der KLB4)
Kirchhörder SC II (Meister der KLB2; 6:0 gegen TuS Eving Lindenhorst)
VfL Hörde (zuvor 8. der KLA2; 7:2 gegen Preußen Lünen)
TuS Eving Lindenhorst (Meister der KLB3; 4:3 gegen TSC Eintracht Dortmund, 9. der KLA1)