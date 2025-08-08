"Dortmund-Liga": Das sind die Qualifikations-Wege

Im "Best Case" kann Platz 10 in der aktuellen Spielzeit reichen, wenn der Vizemeister der jeweiligen Staffel in die Bezirksliga aufsteigt und das dann mögliche Relegationsspiel gewonnen wird. Als sicher gilt, dass sich alle Mannschaften bis Platz 6 auf den Fall für die "Dortmund-Liga" qualifizieren werden.

18 Mannschaften werden sich für die Dortmunder A-Liga qualifizieren. Es gibt viele Szenarien, da bekanntlich 2 oder 3 Mannschaften in die Bezirksliga aufsteigen und wie immer unklar ist, wie viele überkreisliche Dortmunder Mannschaften absteigen.

Geräuschlos lief diese Entscheidung nicht ab. Ein Lüner Verein ist in den Fußball-Kreis Unna/Hamm abgewandert (BW Alstedde), drei weitere wollten folgen, dürfen aber erst im kommenden Sommer wechseln, wenn der Wunsch bis dahin immer noch besteht (VfB Lünen, BV Lünen und Preußen Lünen). Der VfB Lünen als aktueller A2-Ligist könnte zudem auf die Qualifikation Einfluss nehmen, wenn eine Top-Platzierung gelingt. Entsprechend gebe es in der Staffel einen Nachrücker, wenn der VfB nicht im Fußball-Kreis Dortmund bleibt.

Obwohl Dortmund der größte Fußball-Kreis im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) ist, haben sich die dortigen Funktionäre für eine eingleisige A-Liga entscheiden, die als "Premium-Produkt" namens "Dortmund-Liga" einen noch höheren Stellenwert bekommen soll.

7 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 8 7 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 8 2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister) 2 Relegationssieger aus den Partien Platz 9 A1/A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 7

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1/A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 9 A1 gegen Platz 9 A2

2 Bezirksliga-Aufsteiger und 2 Bezirksliga-Absteiger

2 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 7

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1/A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger und 3 Bezirksliga-Absteiger

3 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 6

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 6

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 7 A1/A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 8 A1 gegen Platz 8 A2

3 Bezirksliga-Aufsteiger und 4 Bezirksliga-Absteiger

4 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 6

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 6

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 7 A1/A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A1-Vizemeister, und kein Bezirksliga-Absteiger

7 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 3 bis 9

7 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 8

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 10 A1 / Platz 9 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A1-Vizemeister, und 1 Bezirksliga-Absteiger

1 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 3 bis 8

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 9 A1 / Platz 8 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 10 A1 gegen Platz 9 A2

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A1-Vizemeister, und 2 Bezirksliga-Absteiger

2 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 3 bis 8

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 9 A1 / Platz 8 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A1-Vizemeister, und 3 Bezirksliga-Absteiger

3 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 3 bis 7

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 6

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1 / Platz 7 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 9 A1 gegen Platz 8 A2

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A1-Vizemeister, und 4 Bezirksliga-Absteiger

4 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 3 bis 7

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 2 bis 6

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1 / Platz 7 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A2-Vizemeister, und kein Bezirksliga-Absteiger

7 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 8

7 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 3 bis 9

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 9 A1 / Platz 10 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A2-Vizemeister, und 1 Bezirksliga-Absteiger

1 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 7

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 3 bis 8

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1 / Platz 9 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 9 A1 gegen Platz 10 A2

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A2-Vizemeister, und 2 Bezirksliga-Absteiger

2 Bezirksliga-Absteiger

6 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 7

6 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 3 bis 8

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 8 A1 / Platz 9 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A2-Vizemeister, und 3 Bezirksliga-Absteiger

3 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 6

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 3 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 7 A1 / Platz 8 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

1 Relegationssieger aus der Partie Platz 8 A1 gegen Platz 9 A2

3 Bezirksliga-Aufsteiger, darunter der A2-Vizemeister, und 4 Bezirksliga-Absteiger

4 Bezirksliga-Absteiger

5 Mannschaften aus der Kreisliga A1: Platz 2 bis 6

5 Mannschaften aus der Kreisliga A2: Platz 3 bis 7

2 Kreisliga B-Meister (aus der Relegation der 4 Kreisliga B-Vizemeister)

2 Relegationssieger aus den Partien Platz 7 A1 / Platz 8 A2 gegen die 2 unterlegenen Kreisliga B-Vizemeister

Hinweis: In der Theorie sind bis zu 7 Bezirksliga-Absteiger möglich. Mehr als 4 ist aber aufgrund der zahlreichen ambitionierten Bezirksliga-Vertreter aus dem Fußball-Kreis Dortmund ein äußerst unrealistisches Szenario. In der vergangenen Saison gab es 2 Bezirksliga-Absteiger.