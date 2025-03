Dortmund kassiert Last-Minute-Niederlage gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbach setzte sich spektakulär mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durch. Der VfL Bochum kann die starke Form aus dem vergangenen Jahr noch nicht in der neuen Gruppenphase bestätigen.

So läuft der 4. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga Hauptrunde, Gruppe A

Die Gladbacher nahmen den Rückenwind aus dem 4:3-Sieg gegen den VfL Bochum in die Partie und nahmen auch den Kampf gegen den Tabellenführer umgehend an. Nach Hereingabe von Mika van Lipzig nickte Jakub Peret zur Führung für die Gastgeber ein (7.). Die Dortmunder waren bis dahin noch nicht sonderlich präsent, fanden mit der ersten wesentlichen Chance aber wieder ins Spiel. Marwan-Omir Mirza stellte für die Gäste wieder auf Gleichstand (14.). In Halbzeit zwei rissen die Gladbacher wieder das Ruder herum, waren in ihren Offensivaktionen doch oftmals zu ungenau. Erst ein Distanzschuss vom aktiven Can Armando Güner belohnte die Fohlen für einen beherzten Auftritt (90.). "Die Jungs haben mehrere schwierige Phasen des Spiels ausgehalten und immer an sich geglaubt. Diese großartige Mentalität stimmt mich zuversichtlich für die kommenden Aufgaben", fasste Gladbachs Coach Mihai Enache auf der Vereinshomepage der Gladbacher die Partie zusammen und sprach dabei auch von einer "Willensleistung" seiner Jungs. Im Tableau springt Gladbach auf Platz drei und hat weiterhin den Einzug in die K.o.-Runde fest im Visier. Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 2:1

Borussia Mönchengladbach: Marcello Trippel, Ben Schiffer, Roman Lashkary, Artem Muradian, Yousef Joseph Bellahsen, Niko Horvat (83. Anton Martyniuk), Armin Spahic (81. Asher Shetabore Artz), Wael Mohya, Can Armando Güner, Jakub Peret (78. Kevin Ahlberg) - Trainer: Michael Enache

Borussia Dortmund: Jan-Mattis Wehrbein, Jan-Luca Riedl, Roméo Ritter (66. Niclas Damberg), Luke Fahrenhorst, Miguel Adje, Damian Kolano (46. Niklas König), Fadi Zarqelain (77. Diego Castel-Branco), Marwan-Omir Mirza (87. Jack Mize), Enzo de Pina Duarte dos Santos, Ahmad Najdi (77. Jemain Kusi), Tom Faust (66. Justin Hoy) - Trainer: Karsten Gorges

Schiedsrichter: Lennart Hensen - Zuschauer: 171

Tore: 1:0 Jakub Peret (7.), 1:1 Marwan-Omir Mirza (14.), 2:1 Can Armando Güner (90.)

Nach dem frühen Treffer von Trevor Hint (2.) verwaltete der VfL die eigene Führung souverän, konnte gleichzeitig offensiv nicht allzu viel kreieren. Erst in Durchgang zwei wurden die Wölfer wieder zwingender und belohnten sich durch einen wuchtigen Abschluss von Philipp Licht auch umgehend (51.). Als Bruno Katz nach einem Konter auch zum 3:0 vollendete (74.), war der Sack zu. Der VfL setzt sich als einziges ungeschlagenes Team der Gruppe A an der Tabellenspitze sogar etwas ab. "Insgesamt war das eine geschlossene und starke Teamleistung, gerade auch unter den gegebenen Platzverhältnissen. Deshalb nehmen wir die drei Punkte hochverdient mit nach Wolfsburg", resümierte VfL-Trainer Dennis da Silva Felix auf den offiziellen Vereinskanälen.

Der VfL Bochum kommt nach der ersten erfolgreichen Gruppenphase schlichtweg nicht in Tritt. Schon früh gingen die Hausherren durch Treffer von Pepe Kischke (20.) und Yann Megaptche (39.) mit zwei Treffern in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel kam der VfL durch Lasse Isbruch (53.) wieder auf ein Tor heran, am Ende stand das Team von Simon Schubert doch wieder mit leeren Händen da und rutscht damit auch auf den letzten Tabellenrang ab.

So geht es weiter

5. Spieltag

15.03.25 VfL Wolfsburg - VfL Bochum

16.03.25 Borussia Dortmund - 1. FC Magdeburg

17.04.25 1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

So läuft der 4. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Auf spektakuläre Art und Weise rettete der VfL noch seine weiße Weste. Nach jeweils zwei Treffern für beide Teams in Durchgang eins, brachte Vleron Isljami die Hausherren per Strafstoß auf die Siegerstraße (66.), doch Osnabrück zeigte noch späte Moral. Rico Budde (90.) glich aus und verwehrte den Essener den ersten Sieg im neuen Jahr.

Die Leverkusener kamen optimal in die Partie und verpassten dem MSV durch Berkan Ermec die frühe kalte Dusche (3.). In der Folge konnten Bayer dem Spiel nicht den gewünschten Stempel aufdrücken und leistete sich immer wieder Abspielfehler. Es wurde in der Folge ein umkämpftes Spiel, keine Seite konnte sich wesentlich behaupten. Im zweiten Durchgang hatte dann auch der MSV Grund zum Jubeln. Jonah Maltzahn brachte eine Hereingabe im gegnerischen Kasten unter (58.).

Der TSV Meerbusch wartete weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Zwar brachte Artur Alginov (15.) die Gäste in die Führung, doch Waltrop hielt über den Spielverlauf gut dagegen und belohnte sich in Durchgang zwei mit einem Doppelschlag von Tim Kanke (62.) und Atilla Yapar (75.). Waltrop schiebt sich durch die ersten Punkte gar auf Rang fünf vor, der TSV ist neues Schlusslicht.

So geht es weiter

5. Spieltag

16.03.25 TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen

16.03.25 VfB Waltrop - MSV Duisburg

19.03.25 VfL Osnabrück - DSC Arminia Bielefeld

