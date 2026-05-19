"Dort wird dann der Megapark in blauen Denkendorf-Trikots erstrahlen"

– Foto: TSV Denkendorf

Mit einer beeindruckenden Offensive und nur einer einzigen Saisonniederlage hat sich der TSV Denkendorf II drei Spieltage vor Schluss den Meistertitel in der Kreisliga B2 Neckar/Fils gesichert. Trainer Marc Köstle setzt auf ein harmonisches Gefüge und blickt nach der korrigierten Zielsetzung bereits auf das Abenteuer in der Kreisliga A.

Es herrscht beim frischgebackenen Meister große Erleichterung. Die Mannschaft ließ den Emotionen nach dem Erreichen des Titels freien Lauf. „Wir haben schon viel und ausgiebig gefeiert und reichlich Sekt- und Bierduschen verteilt. Es war eine kleine, aber intensive Feier mit der Mannschaft und Familien und vielen Fans“, berichtet Trainer Marc Köstle gegenüber FuPa. Mit 60 Punkten nach 21 Partien ist das Team uneinholbar an der Tabellenspitze der Kreisliga B2 Neckar/Fils entwischt, während der Verfolger TSV Wolfschlugen mit 50 Punkten das Nachsehen hat.

Die Dominanz drückt sich vor allem in der Fabelbilanz von 20 Siegen und 125 erzielten Treffern bei nur 23 Gegentoren aus. Für den Trainer gaben vor allem die personelle Tiefe und herausragende Individualisten den Ausschlag im Meisterrennen: „Aus meiner Sicht waren wir die konstanteste Mannschaft und hatten bestimmt auch den breitesten und qualitativ besten Kader in unserer Liga. Natürlich auch mit Felix Eder einen absoluten Topspieler mit einer überragenden Torquote und durch Oli Kurz und Tobi Kurz zwei sehr erfahrene Stützen. Ansonsten ist es eine junge und erfolgshungrige Truppe, die von Woche zu Woche geschaut hat, und wir gemeinsam an unseren Zielen gearbeitet haben.“

Dabei waren die Ambitionen vor der Saison noch deutlich bescheidener formuliert, da die Ligastruktur im Fokus stand. Doch die sportliche Realität zwang das Team zum Umdenken. „Unser Saisonziel war prinzipiell, sich für die eingleisige Kreisliga B zu qualifizieren, aber nachdem wir eine perfekte Vorrunde gespielt haben, war uns schon klar, dass es diese Saison zum Aufstieg reichen kann, und das Ziel wurde dann natürlich auch korrigiert“, erklärt Marc Köstle den Wandel der Erwartungen.

Zusammenhalt und gemütliche Pizzaabende

Neben der fußballerischen Klasse zeichnet sich das Team durch einen außergewöhnlichen Zusammenhalt und eine tiefe Identifikation aus. Die Spieler verbringen auch abseits des Rasens viel Zeit miteinander. „Die größte Stärke unseres Teams ist sicherlich der super Zusammenhalt. Die Jungs gehen zusammen feiern, zusammen in Urlaub. Wir schauen uns regelmäßig nach dem Training Champions League, DFB-Pokalspiele oder auch Bundesliga-Spiele an und bestellen dazu Pizza und lassen die Trainingsabende gemütlich ausklingen. Jeder einzelne Spieler im Team ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, lobt der Trainer das intakte Mannschaftsgefüge.

In blauen Trikots an den Megapark

Die Belohnung für eine kräftezehrende und hocherfolgreiche Saison lässt nicht lange auf sich warten und führt die Aufsteiger im kommenden Monat in den Süden. „Ja klar machen die Jungs eine Abschlussfahrt. Es geht vom 11. bis 15.6.2026 nach Mallorca. Dort wird dann der Megapark in blauen Denkendorf-Trikots erstrahlen“, verrät Marc Köstle voller Vorfreude auf die gemeinsame Reise der Mannschaft.

Der Sprung in die neue Spielklasse

Das Recht, im kommenden Jahr eine Etage höher anzutreten, wird die Mannschaft mit großem Selbstbewusstsein wahrnehmen. „Ja klar werden wir nächstes Jahr in der Kreisliga A antreten. Das war spätestens ja ab der Winterpause unser Ziel“, stellt der Trainer klar. Die Kaderplanungen laufen bereits im Hintergrund, wobei der Fokus auf Kontinuität liegt: „Es gibt aktuell Gespräche und der eine oder andere Neue wird bestimmt auch dazu stoßen, aber Priorität hat zuerst einmal, den Kader zusammenzuhalten. Aufhören wird leider Philipp Bublitz. Er wird zukünftig Senioren spielen. Ansonsten sieht es gut aus, dass wir mit einer schlagkräftigen Truppe in die Kreisliga A Saison gehen.“

Demut und Entwicklung in der neuen Liga

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 ist die Zielsetzung trotz der aktuellen Aufstiegseuphorie von Realismus und Sachlichkeit geprägt, da sich die zweite Mannschaft in einem härteren Umfeld beweisen muss. „Unser Hauptziel ist der Nichtabstieg. Alles andere wäre als Aufsteiger auch falsch. Wir wollen die Mannschaft natürlich weiterentwickeln und besser machen. Und bei einer zweiten Mannschaft gehört es natürlich auch dazu, junge Spieler einzubauen“, so das abschließende Fazit von Marc Köstle.