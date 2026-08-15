– Foto: Benjamin Behrens/Verein

Im FuPa-Teamcheck blickt Max Döbbelin, Abteilungsleiter Fußball des TSV Wustrau in der Landesklasse West, auf eine herausragende Saison mit Kreismeisterschaft, Aufstieg und Kreispokalsieg zurück und spricht über die Ziele für die neue Spielzeit.

Mit dem ersten Platz in der Kreisoberliga, der Kreismeisterschaft, dem Aufstieg in die Landesklasse und dem Gewinn des Kreispokals kann der TSV Wustrau auf eine außergewöhnliche Saison zurückblicken. „Wir sind mit der abgelaufenen Saison natürlich sehr zufrieden. Wir konnten unsere gesteckten Ziele erreichen, haben den ersten Platz in der Kreisoberliga belegt und damit die Kreismeisterschaft sowie den Aufstieg in die Landesklasse gefeiert“, sagt Max Döbbelin gegenüber FuPa.

Nach kurzen Startschwierigkeiten und einigen Neuzugängen im Sommer habe sich die Mannschaft schnell zusammengefunden. „Es ist eine echte Einheit auf dem Platz entstanden und im Laufe der Saison haben wir uns immer besser eingespielt und konnten konstant überzeugen“, erklärt Max Döbbelin.

13 Heimspiele, 13 Siege

Gut waren die Auftritte vor eigenem Publikum. „Eine besondere Stärke waren dabei unsere Heimspiele in Wustrau. Dort waren wir eine echte Festung: Wir haben alle 13 Heimspiele gewonnen und dabei gerade einmal ein Gegentor kassiert“, sagt Max Döbbelin.

Große Unterstützung von den Fans

Auch die Euphorie im gesamten Verein war für den Abteilungsleiter Fußball ein wichtiger Faktor. „Sehr positiv war außerdem die große Euphorie im gesamten Verein. Unsere Fans haben uns sowohl zu Hause als auch auswärts über die komplette Saison sehr zahlreich unterstützt. Dadurch ist ein großes Wir-Gefühl entstanden, das uns durch die gesamte Spielzeit getragen hat.“

Der Pokalsieg vor mehr als 1.100 Zuschauern

Den krönenden Abschluss bildete das Kreispokalfinale im Volksparkstadion in Neuruppin gegen den SV Eiche 05 Weisen. Vor mehr als 1100 Zuschauern setzte sich der TSV Wustrau mit 3:2 durch. „Mit Kreismeisterschaft, Aufstieg in die Landesklasse und Kreispokalsieg war es für uns insgesamt eine herausragende Saison“, bilanziert Max Döbbelin.

Beste Defensive, beste Offensive

Auch die Zahlen unterstreichen die Stärke der Mannschaft. Besonders hervorzuheben sei die mannschaftliche Geschlossenheit gewesen. Im Vergleich zur Vorsaison habe sich der TSV Wustrau vor allem defensiv deutlich verbessert. Mit lediglich 15 Gegentoren stellte die Mannschaft die beste Defensive der Liga. Gleichzeitig erzielte sie 102 Treffer und hatte damit auch die beste Offensive.

Nachwuchsspieler entwickeln sich weiter

Sehr erfreulich sei zudem die Entwicklung der eigenen jungen Nachwuchsspieler gewesen. Max Döbbelin nennt dabei beispielhaft Marc Pfefferle und Jannis Rehfeld.

Biemann und Gürtel im Sturm

Auch das neue Sturmduo aus der vergangenen Saison habe gut funktioniert. Domenic Biemann wurde wiederholt bester Torschütze der Liga. Erik Gürtel war der zweitbeste Torschütze der Mannschaft und ebenfalls einer der besten Torjäger der Liga.

Kapitän Erik Block als Konstante

Eine wichtige Rolle spielte zudem Erik Block. „Unser Kapitän Erik Block hat die Mannschaft mit seinen konstanten Leistungen über die gesamte Saison geführt“, sagt Max Döbbelin.

Grasshoff und Lukaschewski mit großem Anteil

Auch die Neuzugänge hätten einen großen Anteil am Erfolg gehabt, insbesondere im Defensivbereich. „Gleichzeitig hatten unsere Neuzugänge, insbesondere im Defensivbereich, einen großen Anteil am Erfolg. Beispielsweise Spieler wie Sören Grasshoff und Jean Lukaschewski haben uns mit ihrer Erfahrung und ihren Leistungen enorm weitergeholfen.“

Das Zusammenspiel als Schlüssel

Bei aller individuellen Qualität sieht Max Döbbelin den Erfolg jedoch vor allem als Ergebnis der gesamten Mannschaft. „Letztlich war aber vor allem das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft entscheidend für unseren Erfolg.“

Trainingslager in Güstrow

Ein Höhepunkt der Vorbereitung auf die neue Saison 2026/2027 war das Trainingslager. „Ein Highlight unserer Vorbereitung war das dreitägige Trainingslager in der Sportschule in Güstrow. Dort konnten wir intensiv an unserer Grundfitness arbeiten und verschiedene taktische Inhalte einstudieren“, berichtet Max Döbbelin.

Zusammenhalt als wichtiger Bestandteil

Das Trainingslager diente dabei nicht nur der sportlichen Arbeit. „Gleichzeitig war das Trainingslager natürlich auch für den Mannschaftszusammenhalt sehr wertvoll. Gerade mit Blick auf die neue Herausforderung in der Landesklasse war es wichtig, gemeinsam intensiv zu arbeiten und als Mannschaft noch enger zusammenzurücken.“

Klassenerhalt als klares Ziel

Als Aufsteiger richtet der TSV Wustrau den Blick nun auf die neue Herausforderung. „Unser klares Ziel für die neue Saison ist der Klassenerhalt. Als Aufsteiger wissen wir, dass in der Landesklasse eine neue und anspruchsvolle Aufgabe auf uns wartet.“

Schritt für Schritt an das Niveau gewöhnen

Die Mannschaft will möglichst schnell Punkte sammeln und gut in der neuen Liga ankommen. „Für uns geht es darum, uns Schritt für Schritt an das Niveau der Landesklasse zu gewöhnen und am Ende der Saison den Klassenerhalt zu sichern“, erklärt Max Döbbelin.

Brieselang und Nauen als Favoriten

Bei der Einschätzung der Konkurrenz bleibt der TSV Wustrau als Aufsteiger zunächst vorsichtig. „Da wir als Aufsteiger neu in der Landesklasse sind, können wir die einzelnen Mannschaften und Kräfteverhältnisse natürlich noch nicht abschließend einschätzen.“

Nauen hat sich nochmals verstärkt

Zwei Mannschaften sieht Max Döbbelin jedoch weit vorne. „Dennoch sehen wir den SV Grün-Weiß Brieselang und den VfL Nauen ganz weit oben, wenn es um den ersten Platz geht. Beide Mannschaften haben bereits in der vergangenen Saison eine gute Rolle gespielt und waren oben dabei. Insbesondere Nauen hat sich für die neue Saison noch einmal sehr verstärkt.“

Zwei Teams im Favoritenkreis

Seine Einschätzung fasst Max Döbbelin entsprechend klar zusammen: „Daher gehören diese beiden Mannschaften aus unserer Sicht zu den Favoriten auf den Staffelsieg in der Landesklasse.“

Zwei Zugänge für die neue Saison

Auch personell gibt es Veränderungen. Tim Kleeßen kommt vom SV Eintracht Alt Ruppin, Philipp Müller von der SG Eintracht Friesack.

Vier Abgänge

Dem stehen vier Abgänge gegenüber. Nils Hentschel, Marlon Rohde und Matthis Thomas wechseln zur zweiten Mannschaft des TSV Wustrau. Tim Hoffer verlässt den Verein und schließt sich dem FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg an.

Neue Liga, klares Ziel

Nach einer Saison mit Kreismeisterschaft, Aufstieg und Kreispokalsieg wartet auf den TSV Wustrau nun die Landesklasse West. Der Verein weiß um die neue Herausforderung und setzt sich ein klares Ziel: möglichst schnell in der neuen Liga anzukommen und am Ende den Klassenerhalt zu sichern.