"Dort haben wir es bis in die frühen Morgenstunden krachen lassen"

Im Finale des Bezirkspokals Ostwürttemberg hat sich die SG Bettringen mit 2:1 gegen den VfL Gerstetten durchgesetzt. Vor 700 Zuschauern bewies das Team von Trainer Arthur Feil nach einem frühen Rückstand große Moral und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit zu seinen Gunsten.
Anlaufschwierigkeiten und wachsende Dominanz
Die Partie begann für die Bettringer zunächst schleppend, als Steffen Wegmann bereits in der 19. Minute zur Führung für den VfL Gerstetten traf. Trainer Arthur Feil sieht gegenüber FuPa die Anfangsphase kritisch: „Wir haben die ersten 20 Minuten gebraucht, um in das Spiel zu finden. Danach konnten wir die Nervosität ablegen und haben uns gute Chancen erspielt, welche aber noch nicht konsequent genutzt wurden.“ Trotz der vergebenen Möglichkeiten blieb die Mannschaft geduldig und vertraute auf ihre spielerischen Qualitäten, um die drohende Niederlage noch abzuwenden.
Die Wende nach dem Seitenwechsel
Mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild schlagartig. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Sven Lukina den wichtigen Ausgleich (48.). „Das Tor direkt nach der Halbzeit tat uns natürlich gut“, analysierte Arthur Feil den psychologisch wichtigen Treffer. In der Folge übernahm die SG Bettringen vollends das Kommando. In der 69. Minute belohnte Massimo Sgroia die Offensivbemühungen mit dem Siegtreffer zum 2:1. „Wir haben dann versucht, das Tempo hochzuhalten, und haben uns letztendlich mit dem 2:1 belohnt“, so der Trainer weiter.
Einheit und Fan-Support als Erfolgsfaktoren
Den Ausschlag für den Triumph gab aus Sicht des Trainers nicht allein die taktische Disziplin, sondern vor allem das kollektive Gefüge. Als entscheidend nannte der Coach die „mannschaftliche Geschlossenheit und eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte.“ Doch nicht nur die elf Akteure auf dem Rasen trugen den Sieg davon. Die Unterstützung von den Rängen war laut Arthur Feil elementar: „Aber auch unsere Fans im Rücken haben für eine phänomenale Atmosphäre gesorgt und einen gehörigen Anteil zum Erfolg beigetragen.“ 700 Zuschauer sorgten für einen würdigen Rahmen, in dem die Bettringer ihre Nervenstärke unter Beweis stellten.
Strategie der kleinen Schritte
Der Weg zum Titel im Bezirkspokal Ostwürttemberg war geprägt von Demut und Fokus auf die jeweils nächste Aufgabe. Eine klare Ansage zum Titelgewinn gab es zu Saisonbeginn nicht. „Unser Ziel war es, von Runde zu Runde zu schauen und dabei das Bestmöglichste zu erreichen“, erklärte der Trainer den bescheidenen Ansatz. Angesichts der Unberechenbarkeit des Wettbewerbs sei eine Prognose ohnehin kaum möglich: „Im Pokal ist es eben so, dass ein schlechter Tag schon das Ausscheiden bedeuten kann. Daher ist es in diesem Wettbewerb schwer zu sagen, wohin die Reise geht.“
Feierlichkeiten bis zum Morgengrauen
Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Feierlichkeiten begannen bereits unmittelbar nach dem Erfolg und zogen sich durch den gesamten Abend. „Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, den Pokalsieg gebührend zu feiern. Nach dem Fest in Lippach ging es mit unseren Anhängern in unser Vereinsheim nach Bettringen“, berichtete Arthur Feil. Die Euphorie trug das Team und seine Fans durch die Nacht: „Dort haben wir es bis in die frühen Morgenstunden ordentlich krachen lassen.“ Wo die Trophäe letztlich ihren Platz finden wird, ist noch offen: „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, aber ich bin sicher, wir finden ein schönes Plätzchen.“