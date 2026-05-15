"Dort haben wir es bis in die frühen Morgenstunden krachen lassen"

Strategie der kleinen Schritte

Der Weg zum Titel im Bezirkspokal Ostwürttemberg war geprägt von Demut und Fokus auf die jeweils nächste Aufgabe. Eine klare Ansage zum Titelgewinn gab es zu Saisonbeginn nicht. „Unser Ziel war es, von Runde zu Runde zu schauen und dabei das Bestmöglichste zu erreichen“, erklärte der Trainer den bescheidenen Ansatz. Angesichts der Unberechenbarkeit des Wettbewerbs sei eine Prognose ohnehin kaum möglich: „Im Pokal ist es eben so, dass ein schlechter Tag schon das Ausscheiden bedeuten kann. Daher ist es in diesem Wettbewerb schwer zu sagen, wohin die Reise geht.“

Feierlichkeiten bis zum Morgengrauen

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Feierlichkeiten begannen bereits unmittelbar nach dem Erfolg und zogen sich durch den gesamten Abend. „Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, den Pokalsieg gebührend zu feiern. Nach dem Fest in Lippach ging es mit unseren Anhängern in unser Vereinsheim nach Bettringen“, berichtete Arthur Feil. Die Euphorie trug das Team und seine Fans durch die Nacht: „Dort haben wir es bis in die frühen Morgenstunden ordentlich krachen lassen.“ Wo die Trophäe letztlich ihren Platz finden wird, ist noch offen: „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht, aber ich bin sicher, wir finden ein schönes Plätzchen.“