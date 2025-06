"Dort haben wir den Grundstein für unsere erfolgreiche Saison gelegt"

Die Fußball-Saison 2024/2025 ist fast beendet. Demzufolge sind alle Entscheidungen gefallen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

26 Spiele, 24 Siege, 117 Tore – der SV Germania 90 Berge hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga A Havelland mit einer starken Saison geholt und steigt in die Kreisoberliga auf.

Der Schlüssel: Vertrauen und ein Trainingslager mit Wirkung

Die Basis für den Titel wurde früh gelegt – und das nicht nur auf dem Trainingsplatz. „Ausschlag für den Titelgewinn ist eindeutig der absolute Zusammenhalt in der Mannschaft und im Verein. Alle Personen haben ehrlich und vertrauensvoll miteinander gearbeitet.“ Eine besondere Bedeutung misst Rösicke dem Trainingslager bei: „Dort haben wir den Grundstein für unsere unfassbar erfolgreiche Saison gelegt.“

Ein Team als Stärke – mit Feuer in jedem Spiel

Gefragt nach der größten Stärke des Teams antwortet Rösicke deutlich: „Zusammengefasst: Die Mannschaft ist die Stärke.“ Was das konkret bedeutet, beschreibt er so: „In jeder Trainingseinheit oder jedem Spiel haben wir diese Gier und das Feuer gespürt, was es braucht, solch eine Saison zu spielen.“

Keine Abschlussfahrt – aber vielleicht doch

Geplant war eine gemeinsame Fahrt, doch der volle Terminkalender machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. „Eine Abschlussfahrt war geplant, aber durch den Einzug ins Pokalfinale und die Terminierung der neuen Saison leider Nein“, erklärt der Trainer. „Aber meine Jungs sind spontan, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass da noch was Schnelles organisiert wird.“

Das Ziel Kreisoberliga war von Anfang an klar

„Ganz klar Ja. Es war das Ziel, in die Kreisoberliga zurückzukehren“, so Rösicke zur Frage nach dem Aufstiegsrecht. Die Rückkehr ist damit vollzogen – ein weiterer Schritt im langfristigen Plan des Vereins.

Kaderveränderungen mit ruhiger Hand

Hinter den Kulissen wird bereits akribisch gearbeitet. „Dort muss ich Daniel Kulik als sportlichen Leiter und Alexander Girmal als Co-Trainer und meine bessere Hälfte ein ganz großes Dankeschön sagen“, betont Rösicke. Drei Abgänge stehen fest, doch auch auf der Habenseite gibt es bereits neue Gesichter: „Wir sind sehr zufrieden mit den Neuzugängen.“ Ein Wunsch bleibt: „Gesucht wird noch ein zweiter Torwart.“

Vorfreude auf neue Plätze und alte Rivalitäten

Und wie blickt der Coach auf die kommende Saison? „Wir sind Sportler durch und durch. Und wir wollen Spiele gewinnen, dafür treten wir an.“ Persönlich freut sich Rösicke auf neue Erlebnisse: „Ich freue mich auf die Derbys und wirklich neue Sportplätze im Havelland kennenzulernen.“

Mit dieser Einstellung, dem Teamgeist und einem bewährten Fundament dürfte der SV Germania 90 Berge auch in der Kreisoberliga eine gewichtige Rolle spielen.