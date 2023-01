Dorsten-Hardt im Schockzustand - Heimspiel gegen Dülmen wird abgesagt Staffel 4-Landesligist SV Dorsten-Hardt übermittelte am Dienstagabend eine traurige Nachricht auf Instagram.

"Wir sind tief bestürzt euch mitzuteilen, dass unser Co-Trainer Marc Wischerhoff am vergangenen Wochenende einen internistischen Notfall erlitten hat und seit dem intensivmedizinisch Betreut wird. Wir bitten von weiteren Nachfragen abzusehen. Der Trainingsbetrieb ist erstmal bis kommende Woche ausgesetzt. Über den Spielbetrieb wird weiter beraten", so die Meldung.

Am Freitag musste Wischerhoff nach einem internistischen Notfall ins Krankenhaus und liegt seitdem im Koma. Der Sportliche Leiter Jürgen Gertz erklärt in der Lokalpresse "Dorstener Zeitung", dass "an Training oder Spielen bei uns seitdem natürlich nicht zu denken ist."