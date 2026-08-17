Dorschner-Machtwort - Acht-Tore-Wahnsinn in der Kreisklasse

– Foto: Roland Geier

An diesem Wochenende strapazierten die Teams die Nerven ihrer Fans bis aufs Äußerste. Für die absoluten Highlights sorgten dabei die treffsichersten Angreifer der Liga: Während Julian Çatik den SV Ilmmünster mit seinem Doppelpack im Alleingang auf die Siegerstraße brachte, avancierte Alexander Pfoser beim Kantersieg des BC Uttenhofen ebenfalls zum zweifachen Torschützen. Die Krone des Spieltags setzte sich jedoch Paul Dorschner auf, der einen Drei-Tore-Pack schnürte und ein scheinbar verlorenes Spiel im Alleingang drehte. Auf der anderen Seite bewies Justin Eberl trotz des späten Punktverlusts seiner Farben eiskalte Torjäger-Qualitäten und netzte doppelt für den TSV Reichertshofen ein.

Blitzstart nach der Pause sichert Pfaffenhofen den Dreier

SV Ingolstadt-Haunwöhr – FSV Pfaffenhofen/Ilm II 2:3 (1:1)

Die Kreisliga-Reserve aus Pfaffenhofen entführte drei Punkte aus Ingolstadt. Die Gästeführung per Foulelfmeter durch Enis Xhafaj (27.) konnte Lukas Markus noch vor der Pause ausgleichen (40.). Direkt nach Wiederanpfiff folgte der Knockout für Haunwöhr: Maximilian Stohner (46.) und Ottavio Cosenza (48.) trafen per Doppelschlag zur 3:1-Führung. Der Anschlusstreffer von Noah Koller (70.) kam für die Gastgeber letztlich zu spät.

Scheyern zerlegt Reichertshausen in der Schlussphase ST Scheyern – TSV Reichertshausen 4:1 (0:0)

Ein Doppelschlag nach der Pause brachte Scheyern auf die Siegerstraße: Thomas Thurner (59.) und Alexander Neukäufer (61.) schockten die Gäste mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden. Reichertshausen gab sich nicht auf und verkürzte durch Manuel Bednarik (84.) noch einmal. In der Nachspielzeit spielten die Hausherren ihre Konterchancen jedoch eiskalt aus: Carlos Osei (91.) und Serdar Alishev (93.) schraubten das Ergebnis vor 150 Zuschauern am Ende standesgemäß auf 4:1 in die Höhe.

Dramatik in der Schlussminute: Tegernbach rettet einen Punkt FC Tegernbach – SV Oberstimm 1:1 (0:0)

Lange Zeit sahen die 100 Zuschauer in Tegernbach eine zähe Partie ohne spielerische Glanzlichter. Als Luca Sarcone in der 75. Minute die Gäste aus Oberstimm in Führung schoss, deutete alles auf einen Auswärtssieg hin. Tegernbach warf in der Schlussphase alles nach vorne. Belohnt wurde der Ansturm in der 90. Minute: Nach einem Handspiel im Strafraum behielt Christoph Ratberger die Nerven und verwandelte den fälligen Elfmeter zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich.

Acht-Tore-Wahnsinn in Gerolfing FC Gerolfing II – TSV Reichertshofen 4:4 (3:1)

Die 80 Zuschauer erlebten ein völlig verrücktes Fußballspiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Gerolfing drehte den frühen Rückstand durch Justin Eberl (22.) noch vor der Pause in eine scheinbar sichere 3:1-Führung durch Uslar (27.), Sebert (35.) und Nißl (38.). Nach dem Seitenwechsel drehte Reichertshofen jedoch mächtig auf: Jonas Ziegler (54.), Justin Zoll (56.) und erneut Justin Eberl (80.) drehten das Spiel zum 3:4. Nachdem Torschütze Kevin Sebert bei Gerolfing mit Gelb-Rot vom Platz flog (83.), schien die Messe gelesen. Doch in der 90. Minute bekamen die dezimierten Hausherren einen Foulelfmeter zugesprochen, den Julien Bajer zum dramatischen 4:4-Endstand verwandelte.

Uttenhofen deklassiert Fahlenbach BC Uttenhofen – SV Fahlenbach 5:1 (2:1)

Der BC Uttenhofen erwischte einen Start nach Maß: Hannes Kißlinger (6.) und Thomas Frank (14.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Fahlenbach schnupperte nach dem Anschluss durch Jonathan Spiegelhauer (19.) kurz am Ausgleich, doch nach dem Wechsel machte Alexander Pfoser mit einem Doppelpack (48. / 66.) alles klar. Das unglückliche Eigentor von Lukas Leitermann (80.) besiegelte das Fahlenbacher Debakel, das in der 90. Minute gipfelte, als Alexander Ehrnstrasser auch noch einen Handelfmeter gegen Uttenhofens Keeper Elias Brummer vergab.

Souveräner Heimsieg für Ilmmünster SV Ilmmünster – SpVgg Langenbruck 3:0 (1:0)

Der SV Ilmmünster feierte einen nie gefährdeten Heimerfolg gegen die SpVgg Langenbruck. Matthias Preitschopf stellte bereits in der 18. Minute die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel avancierte Julian Çatik zum Matchwinner: Mit einem Doppelpack (72. / 78.) zog er den Gästen endgültig den Zahn. Bei Langenbruck lagen in der hitzigen Schlussphase die Nerven blank, was in einer Ampelkarte für Jonas Greth in der 95. Minute resultierte.