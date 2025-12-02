Die Verantwortlichen der beiden Klubs – Foto: Verein

Dornwang und Moosthenning gründen Spielgemeinschaft Die beiden Gemeindekontrahenten machen ab der kommenden Saison gemeinsame Sache

Die DJK Dornwang und der VfR Moosthenning haben nach offenen, konstruktiven und ausgesprochen freundschaftlichen Gesprächen beschlossen, zur Saison 2026/27 eine Spielgemeinschaft zu gründen. Unter dem Namen SG Dornwang / Moosthenning wollen die beiden Traditionsvereine - der VfR hat in den 90er-Jahren sogar vier Spielzeiten in der Bezirksliga vorzuweisen - ab dem kommenden Sommer gemeinsam an den Start gehen.

Ausschlaggebend für den Zusammenschluss sind vor allem die mittelfristigen sportlichen Perspektiven. Beide Vereine sehen in der Spielgemeinschaft die beste Möglichkeit, ihre Zukunft nachhaltig zu sichern. Insbesondere jungen Spielern sollen klare und attraktive Entwicklungschancen geboten werden. Gleichzeitig plant man, mit zwei konkurrenzfähigen Herrenmannschaften in die Saison zu gehen. Auch die Bildung einer gemeinsamen AH-Mannschaft mit mehreren Spielen pro Jahr ist fest vorgesehen.













Auf dem Weg zur Einigung herrschte unter den Patenvereinen schnell Übereinstimmung: Die Vereine eint eine lange Geschichte – und die soll respektvoll weitergeführt werden. Gleichzeitig steht fest, dass die eigene Jugend im Mittelpunkt der künftigen Ausrichtung steht. "Eine andere Philosophie gibt es nicht“, betonen Verantwortliche beider Vereine.